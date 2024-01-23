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TGF Türkiye Golf Turu Seçme Müsabakaları Sonuçlandı - Son Dakika
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TGF Türkiye Golf Turu Seçme Müsabakaları Sonuçlandı

Türkiye Golf Federasyonu tarafından düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu Seçme Müsabakaları, Antalya Golf Kulübü'nde gerçekleştirildi. Müsabakalarda 22'si erkek 40 sporcu mücadele etti. Seçme müsabakaları sonucunda kızlarda 10 sporcu, erkeklerde ise 14 sporcu 2024 TGF Türkiye Golf Turu'na katılmaya hak kazandı.

TGF Türkiye Golf Turu Seçme Müsabakaları Sonuçlandı
23.01.2024 - 18:20,
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Türkiye Golf Federasyonu tarafından düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu Seçme Müsabakaları tamamlandı.

Serik ilçesi Belek turizm merkezindeki Antalya Golf Kulübünde gerçekleştirilen seçme müsabakalarında 22'si erkek 40 sporcu mücadele etti.

Müsabakalar sonunda kızlarda, Kemer Golf Kulübü sporcularından Lara Sorguç, Aylin Evyap, Ataşehir Golf Kulübünden Ada Zorbozan, Kemer Golf Kulübünden Ada Narin, Regnum Golf Kulübünden Fatma Gül Kuş, Bodrum Golf Kulübünden Aida Tepe, Klassis Golf Kulübünden Duru Taşkın, Ankara Golf Kulübünden Erin Neva Yeniçelik, Carya Golf Kulübünden Fatma Kuş (Wild Card), Klassis Golf Kulübünden Paris Nil Çalık (Wild Card) seçildi.

Erkeklerde, Olympos Golf Kulübünden Muhsin Aras Biçer, Ataşehir Golf Kulübünden Tuna Şahin, Bodrum Golf Kulübünden Arjin Yalçınkaya, Ankara Golf Kulübünden Semih Engez, Kemer Golf Kulübünden Can Marko Özdemir, Klassis Golf Kulübünden Efe Sargın, Carya Golf Kulübünden Latif Çam, Kemer Golf Kulübünden Sarp Saraçoğlu, Ankara Golf Kulübünden Berke Tunca, Kemer Golf Kulübünden Tunç Aslan, Ankara Golf Kulübünden Fırat Genelioğlu, Kemer Golf Kulübünden Ali Rıfat Evyap, Bodrum Golf Kulübünden Rüzgar Turgun (Wild Card), 19 Mayıs Samsun Golf Kulübünden Dara Muhammed Saf (Wild Card) 2024 TGF Türkiye Golf Turuna katılmaya hak kazandı.

Kaynak: AA
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