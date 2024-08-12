THF Başkanı Uğur Kılıç, Kastamonu ve Karabük'te hentbol sporunu yaygınlaştırmak için ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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THF Başkanı Uğur Kılıç, Kastamonu ve Karabük'te hentbol sporunu yaygınlaştırmak için ziyaretlerde bulundu

THF Başkanı Uğur Kılıç, Kastamonu ve Karabük\'te hentbol sporunu yaygınlaştırmak için ziyaretlerde bulundu

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç, Kastamonu ve Karabük'te hentbol sporunu yaygınlaştırmak amacıyla spor kulüpleri ve yerel yöneticilerle bir araya geldi. Kılıç, bölgedeki hentbol faaliyetlerinin durumu, kulüplerin ihtiyaçları ve geleceğe dönük projeler hakkında görüşmeler gerçekleştirdi.

12.08.2024 14:54
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Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç, hentbol sporunu ülke genelinde yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında Kastamonu Belediye Spor Kulübü Başkanı Hüdaver Eski, Kastamonu İl Müdürü Reşat Asrak, Kastamonu Dinamik Spor Kulübü Başkanı Şükrü Baturoğlu ve Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ile bir araya geldi.

THF Başkanı Uğur Kılıç, hentbol sporunu ülke genelinde yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında Kastamonu'daki spor kulüplerine bir dizi ziyaret geçekleştirdi. Kılıç, bu ziyaretlerde bölgedeki hentbol faaliyetlerinin durumu, kulüplerin ihtiyaçları ve geleceğe dönük projeler hakkında çeşitli temaslarda bulundu. Kastamonu'daki programına ilk olarak Kastamonu Belediye Spor Kulübü Başkanı Hüdaver Eski ile başlayan Kılıç, Kastamonu Esen Akü temsilcisi Cengiz Kesici ve Kastamonu İl Müdürü Reşat Asrak ile de bir araya gelerek, hentbolun daha geniş kitlelere ulaşması için atılacak adımlar üzerinde durdu. Kılıç, Kastamonu Dinamik Spor Kulübü Başkanı Şükrü Baturoğlu ve Kastamonu Candarbey Spor Kulübü Başkanı Esin Demirbaş Kerim ile yapılan görüşmelerde ise kulüplerin ihtiyaçları ve gelecek planları ele alındı. Bu görüşmelere Kastamonu İl Temsilcisi Recep Karaçamoğlu da katılarak, yerel hentbol faaliyetleri hakkında detaylı bilgiler sundu. Karabük'teki temaslarına Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ile başlayan Kılıç, hentbolun Karabük'te daha da yaygınlaşması için yapılacak çalışmaları değerlendirdi. Kılıç, ayrıca Karabük Yenişehir Spor Kulübü Başkanı Erol Sütçü ile de bir araya gelerek, kulübün hedefleri ve gelecekteki projeleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.

THF BAŞKANI KILIÇ: HEDEFİMİZ HENTBOLU TÜRKİYE'NİN HER NOKTASINA ULAŞTIRMAK

Kastamonu ve Karabük'teki temaslarının ardından açıklamalarda bulunan Kılıç, hentbolun sadece büyük şehirlerde değil, Türkiye'nin her köşesinde yaygınlaşması için yoğun bir çaba sarf ettiklerini vurguladı. Kılıç, "Kastamonu ve Karabük'te gerçekleştirdiğimiz ziyaretler, hentbolun bu bölgelerde güçlü bir şekilde var olması için attığımız önemli adımlardan sadece birkaçıdır. Bu ziyaretler, yerel yöneticiler ve spor kulüpleriyle kurduğumuz sağlam iş birliklerinin bir yansımasıdır. Amacımız, hentbolu sadece belirli bölgelerde değil, ülkemizin her noktasına ulaştırmak; gençlerimize bu sporu sevdirmek ve onları hentbolun dinamizmiyle tanıştırmaktır. Hentbolu daha geniş kitlelere tanıtmak ve sevdirmek amacıyla birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Özellikle çocuklara yönelik projelerimizden biri olan 'Kral Şakir', hentbolu eğlenceli bir şekilde tanıtmak için mükemmel bir fırsat sunuyor. Bu projeyle, çocuklarımızı hentbolun heyecanıyla tanıştırmayı ve onların bu spora olan ilgisini artırmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin dört bir yanındaki gençlerimizin hentbol ile büyümesi, sporun geleceği için en büyük arzumuzdur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor THF Başkanı Uğur Kılıç, Kastamonu ve Karabük'te hentbol sporunu yaygınlaştırmak için ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: THF Başkanı Uğur Kılıç, Kastamonu ve Karabük'te hentbol sporunu yaygınlaştırmak için ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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