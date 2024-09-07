THF Genel Kurulu ve Delege Seçimi Süreci - Son Dakika
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THF Genel Kurulu ve Delege Seçimi Süreci

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Yönetim Kurulu, 6. olağan seçimli genel kurul ve delege seçimi süreci hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, kulüplere delege belirleme hakkı verildiği ve itirazların değerlendirildiği belirtildi.

07.09.2024 13:16
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Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Yönetim Kurulu, 27 Eylül'de Ankara'da yapılacak 6. olağan seçimli genel kurul ile 7. olağan mali genel kurul süreci ve delege seçimine yönelik açıklama yaptı.

Açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan "THF Ana Statüsü" gereği federasyon tarafından delege belirleme hakkı olan kulüplere, statüde yer alan delege belirleme kurallarının da yer aldığı resmi belgeli bir çağrı yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu çağrıda; 'Federasyonda maaşlı veya ücretli çalışanlar ile genel kurulun yapılacağı tarihten geriye doğru en az bir yıl önce faal sporculuğu, hakemliği veya antrenörlüğü bırakmamış kişiler genel kurul üyesi olamazlar' ibaresi de yer almaktadır. Bu madde çerçevesinde kulüplerin belirlediği delege adayları ile oluşturulan 'geçici' listeye bazı itirazlar olmuştur. Bu itirazlar son derece doğaldır ve demokratik hakkın kullanılmasıdır. THF Yönetim Kurulumuz itirazları değerlendirmiş ve gereğini yapmıştır. Ancak bu süreçte federasyonumuz, başkan aday adayları tarafından sosyal medya hesapları üzerinden 'yönetmelikten haberdar olmamakla' suçlanmış; kulüplerin belirlediği adaylar üzerinden federasyonumuza karşı mesnetsiz iddialarda bulunulmuştur. THF Yönetim Kurulu, ana statüden de anlaşılacağı üzere delege belirleme hakkına sahip değildir. Federasyonumuzun kulüplere gönderdiği resmi yazıda, delegelerin sahip olması gereken özellikler belirtilmiş, kulüpler belirledikleri adayları federasyonumuza bildirmiştir."

"THF Yönetim Kurulumuz genel kurul sürecini titizlikle, hukuki ve etik kurallar çerçevesi içinde, şeffaf ve adil olarak yönetmektedir." ifadelerinin yer aldığı açıklamada, "Genel kurula kısa bir süre kala; tarafsız, şeffaf ve adil biçimde 'sadece hentbolun hak ettiği yere gelmesi için çalışan' THF Yönetim Kurulumuza yönelik haksız, temelsiz, resmi bir dayanağı olmayan, olumsuz algı yaratmaya dönük, iyi niyetten uzak iddialar; sadece iddia sahiplerinin yeterliliği konusunda şüphe duyulmasına yol açmamakta, aynı zamanda kamuoyu karşısında hentbol camiamızın itibarına da zarar vermektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor THF Genel Kurulu ve Delege Seçimi Süreci - Son Dakika

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