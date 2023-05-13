Futbolseverlerin bunu çok konuşuyor! Eski efsane topçu Henry'den futbola 5 yeni kural önerisi - Son Dakika
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Futbolseverlerin bunu çok konuşuyor! Eski efsane topçu Henry'den futbola 5 yeni kural önerisi

Futbolseverlerin bunu çok konuşuyor! Eski efsane topçu Henry'den futbola 5 yeni kural önerisi

13.05.2023 00:30

Fransız efsanesi Thierry Henry, futbol dünyasına 5 yeni kural önerdi. Henry'nin önerileri arasında 3 ve üstü gol atan takıma ekstra puan verilmesi, transfer resmileşmeden önce oyuncunun denenmesi gibi çarpıcı maddeler yer alıyor.

Thierry Henry'nin futbol dünyasına yaptığı öneri, büyük bir tartışma başlattı. Fransız efsane, futbolun gelişmesi adına bazı kuralların değişmesi gerektiğini ifade etti.

Tüm dünya bunu tartışıyor! Thierry Henry'den futbolda 5 yeni kural önerisi

ÇARPICI ÖNERİLER

Şimdilerde İtalyan ekibi Como'yu çalıştıran 45 yaşındaki antrenör, futbol dünyasına 5 madde önerdi. Henry'nin maçta 3 ve üstü gol atan takıma ekstra puan verilmeli önerisi çok tartışıldı.

İşte Henry'nin 5 maddesi

  1. Bir maçta 3 gol ve üstünü atan takıma ekstra 1 puan verilmeli.
  2. Hakemler maçtan sonra basına konuşmalı ve sahadayken yapılan konuşmalar yayınlanmalı.
  3. Zaman geçiren takımın aleyhine 25 metre mesafeden frikik verilmeli.
  4. Transfer resmileşmeden önce oyuncu denenebilsin.
  5. Bir takımda sakatlık olduğunda sahada 10 kişi kalmasın, geçici birisi girebilsin.
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Thierry Henry, Spor, Son Dakika

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