Futbolseverlerin bunu çok konuşuyor! Eski efsane topçu Henry'den futbola 5 yeni kural önerisi

Thierry Henry'nin futbol dünyasına yaptığı öneri, büyük bir tartışma başlattı. Fransız efsane, futbolun gelişmesi adına bazı kuralların değişmesi gerektiğini ifade etti.

ÇARPICI ÖNERİLER

Şimdilerde İtalyan ekibi Como'yu çalıştıran 45 yaşındaki antrenör, futbol dünyasına 5 madde önerdi. Henry'nin maçta 3 ve üstü gol atan takıma ekstra puan verilmeli önerisi çok tartışıldı.

İşte Henry'nin 5 maddesi