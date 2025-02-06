Thomas Reis: Başakşehir Mağlubiyeti Berbat - Son Dakika
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Thomas Reis: Başakşehir Mağlubiyeti Berbat

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Samsunspor Teknik Direktörü Reis, Hatayspor maçı öncesi Başakşehir yenilgisini değerlendirdi.

06.02.2025 16:03
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- Thomas Reis: "Başakşehir mağlubiyeti berbat bir sonuçtu"

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis:

" Hatayspor'un lige tutunma adına son şansı olabilir"

"Ercan, Laura ve Mustafa takımdan ayrıldı"

SAMSUN - Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Başakşehir karşılaşmasında aldıkları 4-0'lık mağlubiyetin berbat bir sonuç olduğunu belirterek, Hatayspor maçıyla bu kötü sonucu telafi etmek istediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da Teknik Direktör Thomas Reis, Hatayspor maçı öncesinde basın mensupları ile bir araya geldi. Nuri Asan Tesisleri'nde kameraların karşısına geçen Reis, Başakşehir mağlubiyeti, Hatayspor karşılaşması, takımdan ayrılan futbolcular ve son dönemde eleştirilen performansıyla alakalı gelen soruları yanıtladı.

"Başakşehir mağlubiyeti bizim açımızdan berbat bir sonuçtu"

Başakşehir'e 4-0 kaybettikleri maçtaki skorun tesadüf olmadığına değinen Reis, "Biz elbetteki her maçtan iyi bir sonuç çıkartmak için oynuyoruz. Takımımızın gösterdiği performans bazen sizleri mutlu etmediği gibi beni de mutlu etmiyor. Çok güzel bir takım ruhumuz var. Her maç oyuncularım güzel bir performans göstermeye çalışıyorlar. Ligin ikinci yarısının birinci yarısına oranla daha zor geçeceğini söylemiştim. Rakiplerimiz de her maçı kazanmak ve bizi yenmek isteyeceklerdir. Bazen iyi oynadığımız zaman da kazanabiliyoruz ama gördüğüm kadarıyla kazanmamız yeterli değil aynı zamanda iyi de oynamamız gerekiyor ki insanları mutlu edebilelim. Daha iyi performans göstermek için çalışacağız. Yarın da umarım herkesin mutlu olduğu performansımız gibi bir performansla istediğimiz sonucu alırız. Başakşehir maçında gösterdiğimiz performansı bir kez daha izledim. Eyüpspor son maçını 1-0 kazandı. Göztepe kimsenin beklemediği bir maçta Alanyaspor'a mağlup oldu. İkinci yarı her takım için daha zor geçiyor. Son mağlubiyetimiz bizim açımızdan berbat bir sonuçtu ama takım olarak kesinlikle Hatayspor'dan daha çok kazanmak istememiz gerekiyor. Güzel bir oyun sergileyerek 3 puanı almak istiyoruz" dedi.

"Hatayspor'un lige tutunma adına son şansı olabilir"

Küme düşme hattında bulunan Hatayspor'un hafife alınmaması gereken bir takım olduğuna değinen Thomas Reis, "Geçen hafta aldığımız 4-0'lık mağlubiyetin ardından uyanmamız gerekiyor. Daha iyi performans göstermeye başlamamız gerekiyor. 4-0'lık yenilgi alıyorsanız bunun tesadüf olmadığını belirtmemiz gerekiyor. Bizim adımıza çok kötü geçen bir maçtı ama geride kaldı. Bu hafta oynayacağımız maçla o sonucu telafi edebilme gibi bir fırsatımız var. Bu şansı iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Hatayspor, bulunmuş olduğu durum nedeniyle zor günler geçiriyor olabilir. Küme düşme hattında bulunuyorlar. Belki de bu maçların lige tutunma adına son şansı da olabilir. Bu yüzden en iyi performanslarını göstermeye çalışacaklar. Yeni bir hocaları var. 3 maçta 7 gol atıp daha fazla gol yediler. Defansif anlamda bazı sıkıntılar yaşıyorlar ama ofansif anlamda etkililer. Bizim de maça en iyi şekilde hazırlanıp, güzel bir oyunla istediğimiz sonucu almak istiyoruz. Hatayspor maçını kesinlikle kazanmamız gerekiyor ve kazanmak da istiyoruz" diye konuştu.

"Ercan, Laura ve Mustafa takımdan ayrıldı"

Takımdan ayrılan oyuncular hakkında da bilgi veren Reis, "Sezon boyunca birçok şey oldu. 25 oyuncumuz var. Oynayan oynamayan oyuncular oldu. Ercan Kara ve Gaetan Laura istedikleri süreleri bulamadılar. Çünkü yerlerine oynayan oyuncular iyi bir performans gösterdiler. Böyle olunca Ercan ve Laura'ya istedikleri süreleri veremedim. Onlar da biraz mutsuzlardı. Oynamadıkları için mutsuz olmaları normal. Ercan ile Laura ile konuştum. Tüm oyuncularımla sıkıntılarını dinlemek için konuşuyorum. Bu sıkıntılara çözüm bulmak adına bir karar aldık. Oyuncuların iyiliklerini düşünüyorum, bu doğrultuda bazı kararlar almak gerekiyor ama ancak benim için en önemli olan şey kulübün menfaatleri. Almış olduğum kararlar kesinlikle bireysel kararlar değil. Yönetimle bir toplanı yaptım. Talepleri ilettim. Ercan kendisine teklif olduğunu söyledi. Gitmek istediğini söyledi. Ben de yönetimle konuştuktan sonra gitmesi yönünde karar aldık. Aynı durum Laura için de geçerli. Flavien Tait ise bizimle burada kalacak. Sözleşmesi devam ediyor. Mustafa Haluk Tan da kiralık olarak takımdan ayrıldı" şeklinde konuştu.

Toplantıda Gaetan Laura'nın bonservisi ile Ercan Kara, Mustafa Haluk Tan ve Enes Albak'ın da kiralık olarak takımdan ayrıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA

Samsunspor, Başakşehir, Hatayspor, 3-sayfa, Samsun, Futbol, Spor, Son Dakika

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