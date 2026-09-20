Thomas Reis, Galatasaray'ı 4-0 yenen Trabzonspor'da taraftara mesaj yayımladı

Thomas Reis, Galatasaray'ı 4-0 yenen Trabzonspor'da taraftara mesaj yayımladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ı 4-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Thomas Reis, taraftarlara sosyal medyadan mesaj yayımladı. Reis, oyuncularının agresif oyununu ve stadyumu dolduran taraftar desteğinin kendileri için çok anlamlı olduğunu söyledi.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında dün Galatasaray'ı 4-0 mağlup eden Trabzonspor'un teknik direktörü Thomas Reis, bordo-mavili taraftarlara yönelik mesaj yayımladı.
Reis, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, oyuncularının önemli bir performans sergilediğini belirterek şunları kaydetti:
"Oyuncularımız agresifti ve maçın büyük bir bölümünde kontrolü ellerinde tuttu. Ama dürüst olmak gerekirse, konu maçın sonucundan daha ötesiydi. Konu sizlersiniz. Taraftarlarımız. Stadyumu doldurup bizi desteklemeniz. Bu, hepimiz için çok anlamlıydı. Şimdi, kısa bir dinlenme vakti. Ardından hemen işe geri döneceğiz."
Kaynak: AA
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