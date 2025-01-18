Thomas Reis: Hakem Kararı Maç Sonucunu Etkiledi

Spor

- Thomas Reis: "Hakem sonuca etki edecek bir karar verdi"

İSTANBUL - Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, hakem Kadir Sağlam'ın, Drongelen'e gösterdiği ikinci sarı kartın yanlış ve maçın sonucuna etki edecek bir karar olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Samsunspor, deplasmanda Beşiktaş ile golsüz berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, "Sonuç sebebiyle çok mutluyum, 1 puan aldık. İkinci yarı zor geçti. İlk yarının ilk 15 dakikasında istediğimiz performansı gösteremedik. Rakip çok fazla rotasyon yaptı. Defansta bazı pozisyonlar yaşadık. Bazı problemler vardı ama daha sonra çok iyi savaştık. Ne yazık ki hakem ikinci sarı kartta maçın sonucuna etki etmek istedi. İkinci sarı karta hemfikir değilim. Ona rağmen ikinci yarıda net bir pozisyonumuz vardı ama değerlendiremedik. Beşiktaş da pozisyonlara girdi. Ama Rick'in önümüzdeki hafta bizimle olmaması bir problem" ifadelerini kullandı.

"Sonuca etki edecek bir karardı"

Genel itibarıyla hakemlerle ilgili çok konuşmayı seven biri olmadığını dile getiren Reis, "Bu akşama benzer bir şeyi Galatasaray maçında yaşadık. Bugün de aynısı oldu. Resmen sonuca etki edecek bir karardı. Bu iki maçta bizim aleyhimize verilen birçok karar oldu. Bugün 1 puan için mutluyuz ama verilen kartla ilgili hemfikir değilim" şeklinde konuştu.

"Birbirimiz için savaştık"

Thomas Reis, Beşiktaş gibi bir rakibe karşı 1O kişi oynamanın çok zor olduğunu dile getirdi. Reis, "Çok iyi oyuncuları olan bir takım Beşiktaş. Samsunspor olarak biz de birbirimiz için savaştık. Umarım önümüzdeki maçları 11 kişi tamamlayabiliriz. Cuma günü önemli bir maç oynayacağız evimizde. Umarım iyi bir performansla istediğimizi alırız" diye konuştu.

"Birinci hedefimiz ligde kalmak"

Sezon sonu için hedeflerinin sorulması üzerine de Alman çalıştırıcı, "Birinci hedefimiz ligde kalmak. Elbette her maç çok önemli ve kazanmak istiyoruz. Ama Samsunpsor tarihinin en iyi sezonlarından birini geçirmek istiyoruz. Böyle devam eder ve daha fazla puan toplarsak güzel bir sezon geçirmiş olacağız" cevabını verdi.

"Biz de insanız ve hata yapıyoruz"

Reis, Marius Mouandilmadji'nin penaltı beklediği pozisyon hakkında da görüşlerini aktardı. Tecrübeli teknik adam, "Bence penaltı değildi. Beşiktaşlı önce vurdu ve sonra korner oldu. Biz de insanız ve hata yapıyoruz. Ben de hoca olarak hatalar yapıyorum. Yüzde 50 pozisyonlarda rakibin lehine verilen kararlar oldu. En kötü kararın ikinci sarı kart olduğunu düşünüyorum. Umarım hakemler bundan sonra bizim maçlarımızda daha adaletli kararlar verir" şeklinde konuştu.

"Bu şekilde devam edersek oyuncularımın değeri de artacak"

Beşiktaş'ın kadro değerinin yüksek olmasının kendisi için önemli olmadığını belirten Thomas Reis, "Beşiktaş'ın oyuncu değerini biliyorum. Bizden daha pahalı olabilirle ama bu benim için öneli değil. 55. dakikadan sonra defans yapmamız gerekti. Beşiktaş kazanmak için bastırdı. İki takım da çok fazla hata yaptı. Çok top kayıpları oldu. Son pasları istediğimiz şekilde veremedik. Bu şekilde iyi performans göstermeye devam edersek benim oyuncularımın da değeri artacaktır. Bugün bu puanı da savaşarak aldık" değerlendirmesinde bulundu.

Reis, menajeri aracılığıyla Beşiktaş'tan teklif alıp almadığıyla ilgili ise, "Benimle kimse konuşmadı. Ben burada olduğum için çok mutluyum. Beşiktaş'ın da yeni bir hocası var" dedi.