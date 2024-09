Spor

- Thomas Reis: "Takım olarak çok iyi bir maç çıkardık"

MERSİN - Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Hatayspor'u deplasmanda 3-0 yendikleri maçla ilgili, "Takım olarak çok iyi bir maç çıkardık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Samsunspor, Mersin'de oynadığı karşılaşmada Hatayspor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendiren Samsunspor Teknik Direktörü Reis, Türkçe 'iyi akşamlar' diyerek başladığı konuşmasında, aldıkları galibiyetten ötürü mutlu olduklarını belirtti. Takım olarak çok iyi bir maç çıkardıklarını ifade eden Reis, "Bu bizim oynadığımız üçüncü maçtı. Geçen hafta maç oymadık. Tabii bu maçı oynamak kesinlikle kolay olmadı. Takımımız çok iyi bir performans gösterdi. Çok net oynadı ve 3 golü bulduk. Rakibimize sadece 2 pozisyon verdik ve biz çok daha fazla pozisyona girdik. 3 puan alarak, galip gelerek Samsun'a döndüğümüz için de çok mutluyuz" diye konuştu.

"En büyük hedefimiz şu an için ligde kalmak"

Bir gazetecinin "Şimdiden bir hedef belirleyebilir miyiz?" sorusu üzerine Reis, "Şimdi herhangi bir hedeften bahsetmek çok erken. Bugün de takım olarak kötü bir performans göstermedik, iyi oynadık. Şu an ligin başındayız. Olabildiğince, alabildiğimizce daha fazla puanlar almaya çalışmamız gerekiyor. Tabii en büyük hedefimiz şu an için ligde kalmak. Ligde kalmak istiyorsak da özellikle ligin başında çok fazla puan almamız gerekiyor. Ligin geri kalan kısmındaki hedefimize ulaşmak için daha iyi bir performans göstermemiz gerekiyor. Ama şu an için bir hedef belirtmek çok erken olur" şeklinde cevap verdi.

"Onları stadyumda görmek istiyoruz"

Bir başka gazetecinin "Milli aradan sonra iki maç içeride oynayacaksınız. Bu açıdan taraftara mesajınız nedir?' sorusu üzerine ise Reis, "Umarım taraftarlarımız sahamızda oynayacağımız maçlarda bizleri yalnız bırakmaz. Çünkü takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor ve savaşıyoruz. Çok fazla çalışıyoruz. Mental anlamda çok iyi bir performans gösteriyoruz. Onları stadyumda görmek istiyoruz" diye konuştu.