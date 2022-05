EuroLeague'de şampiyonluk maçı öncesi basın toplantısı düzenlendi

Ergin Ataman: Kazanmak istiyoruz ve kazanacağız

"Zor bir final olacak"

Ata SELÇUK/ BELGRAD (Sırbistan), - Turkish Airlines EuroLeague Final Four'da yarın oynanacak Real Madrid - Anadolu Efes finali öncesinde başantrenörler Ergin Ataman ve Pablo Laso ile oyuncular Vasilije Micic ve Guerschon Yabusele, düzenlenen basın toplantısında medya mensuplarının sorularını yanıtladı.Maçın oynanacağı Stark Arena'nın basın toplantısı odasında düzenlenen toplantıda Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, şunları söyledi: "Çok iyi bir sezon geçiriyoruz. Üst üste 3'üncü kez final oynuyoruz. Şampiyon unvanımızı korumaya çalışacağız. Zor bir final olacak. Kazanmak istiyoruz ve kazanacağız" dedi."ZOR BİR FİNAL OLACAK"Real Madrid'in çok güçlü bir takım olduğunu belirten deneyimli çalıştırıcı, "Başlarında çok tecrübeli bir antrenör var. Hep değişik taktiklerle karşımıza çıkabiliyorlar. Pota altında çok güçlüler. EuroLeague'in en güçlü kadrosuna sahipler. Farklı stratejilerin maçı olacak. Kısalarımızın yaratıcılığını kullanan bir takımız. Real Madrid ise uzunları daha iyi kullanan bir ekip. Bu sezon bir kez biz, bir defa da onlar kazandı. Zor bir final olacak. Futbolda Türkiye'de çok sayıda Real Madrid taraftarı var. Bunlardan biri de oğlum Sarp Ataman. Real Madrid Junior Fan Club üyesi. Her sene yılbaşında hediye geliyor. Futbolda Real Madrid'i destekliyoruz ama yarın biz kazanacağız" ifadelerini kullandı.MICIC: BU DENEYİM, KENDİNE HAS VE ÖZEL BİR ŞEY Olympiacos maçının son saniyesinde kaydettiği basket ile takımını finale taşıyan Sırp oyun kurucu Vasilije Micic ise, "Sezona istediğimiz başlangıcı yapamamamıza rağmen toparlanarak finale yükseldik. Real Madrid maçı ilginç bir maç olacak. Bu deneyim, kendine has ve özel bir şey. Burada ülkemi ve şehrimi temsil ettiğim için çok mutluyum. Bizim içimizde Sırp basketbolunun mantalitesi var. Ulus olarak biz basketbola olumlu yaklaşıyoruz. Zor durumları yönetme konusunda çok iyi iş çıkarıyoruz" şeklinde konuştu.LASO: KAZANMAK İÇİN NE GEREKİYORSA ONU YAPACAĞIMReal Madrid'in başantrenörü Pablo Laso, çok büyük bir maça çıktıklarını kaydederek, "Burada bulunmaktan dolayı çok mutluyuz. Bunun ardında büyük bir emek var. Fiziksel olarak toparlanmamız lazım. Mantalitemizi değiştirmemiz lazım. Farklı bir takıma karşı oynayacağız. Kazanmak için ne yapmak gerekiyorsa onu yapacağım" ifadelerini kullandı."ANADOLU EFES MÜTHİŞ BİR TAKIM""Anadolu Efes'in Micic ve Larkin gibi çok önemli oyunculara sahip olduğunu hatırlatan Laso, şunları söyledi: "Anadolu Efes'e büyük bir saygım var. Böyle bir takımı yenebilmek için pek çok şeyi doğru yapmanız lazım. Anadolu Efes, müthiş bir takım. Micic ve Larkin gidişatı değiştiren türden oyuncular. Tek işimiz onları durdurmak olmamalı. O zaman da başka opsiyon bulurlar. Geçen sezon bir anda Singleton fark yarattı. 3 sayılık basketi Simon attı. Önemli olan takım savunmasını yapmak."Laso ayrıca, Nigel Williams-Goss'un sakatlığı nedeniyle finalde forma giyemeyeceğini ve bu oyuncunun yerine Thomas Heurtel'e şans verme ihtimali olduğunu kaydetti. YABUSELE: SABIRSIZLANIYORUZ

Real Madrid'in Fransız oyuncusu Guerschon Yabusele de, "Burada bulunmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. Çok heyecanlıyım. Sabırsızlanıyoruz. Final maçını da kazanmak istiyoruz. Avrupa Ligi'nde ilk kez final oynayacağım. Kendimi çok iyi hissediyorum" diye konuştu.