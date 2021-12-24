THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında gelecek hafta oynanması gereken AX Armani Exchange Milan- ALBA Berlin karşılaşması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendi.
Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, artan vakalar yüzünden kadrosunda gerekli 8 basketbolcusu bulunmayan İtalya ekibi AX Armani Exchange Milan'ın 29 Aralık Çarşamba günü Almanya temsilcisi ALBA Berlin ile evinde oynaması planlanan maçın ertelendiği belirtildi.
Karşılaşmanın yapılacağı tarihin daha sonra belirleneceği ifade edildi.
Daha önce AX Armani Exchange Milan'ın, Avrupa Ligi'nin 17. haftasında Litvanya ekibi Zalgiris'e konuk olacağı mücadele de Kovid-19 sebebiyle oynanamamıştı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › THY Avrupa Ligi'nde AX Armani Exchange Milan-ALBA Berlin maçına Kovid-19 engeli - Son Dakika Spor