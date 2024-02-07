THY Euroleague\'de 26. hafta heyecanı başlıyor

THY Euroleague'de 26. hafta yarın oynanacak 5 karşılaşmayla başlayacak.
THY Euroleague'de 26. hafta heyecanı yarın ve 9 Şubat Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. A. Efes, yarın evinde İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. Fenerbahçe Beko ise cuma günü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan temsilcisi Panathinaikos'a konuk olacak.
THY Euroleague'de 26. hafta programı şöyle:
Yarın
20.30 A. Efes - Maccabi Tel Aviv
22.30 Baskonia - ASVEL
22.30 Partizan - Bayern Münih
22.30 Valencia Basket - Olympiakos
22.30 Olimpia Milano - Real Madrid
9 Şubat Cuma
22.00 Kızılyıldız - Zalgiris Kaunas
22.15 Panathinaikos - Fenerbahçe
22.30 Virtus Bologna - Monaco
22.30 Barcelona - ALBA Berlin - İSTANBUL
Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ankara ziyareti, Rusya'daki seçim takvimi nedeniyle ertelendi. Ziyaretin en erken nisan ayı sonunda veya mayıs başında gerçekleşmesi planlanıyor.
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde aç kalan bir kurt, yerleşim yerine inip sokak köpeğini parçaladıktan sonra bir kısmını yiyip, kalan parçalarını da götürdü. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Bolu'da arkadaşının evine pencereden girerek biriktirdiği 60 bin lirayı çalan hırsız yakayı ele verdi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şiilerin yoğun yaşadığı Mestel'de ABD tarafından bir araca dron saldırısı düzenlendi. Araç alevler içerisinde kalırken, saldırıda Şii milis gücü Ketaib Hizbullah'ın (Hizbullah Tugayları) komutanlarından Abu Bakır es-Saadi öldürüldü.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK'yi deplasmanda Batshuayi'nin attığı gollerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddetmesinin ardından Hamas'tan ilk açıklama geldi. Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Handan yaptığı açıklamada, ''Gazze'de ateşkes için sunduğumuz teklifte Mısır, Katar, Türkiye, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettik.'' dedi.
Hamas'ın İsrail'e her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisine İsrail'den yanıt geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın önerisini reddederek Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini söyledi. Netanyahu, ''Zafere ulaşacağız. Bu yıllar değil sadece aylar içinde olacak. Tam bir zaferden başka seçenek yok. İsrail ordusu Gazze'de aktif olmaya devam edecek.'' dedi.
Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçimini, İlham Aliyev yüzde 92,1 oyla kazandı. Aliyev'i arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.
Son Dakika › Spor › THY Euroleague'de 26. hafta heyecanı başlıyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?