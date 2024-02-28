THY Euroleague'de 27. hafta maçları yarın başlıyor - Son Dakika
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THY Euroleague'de 27. hafta maçları yarın başlıyor

THY Euroleague\'de 27. hafta maçları yarın başlıyor

THY Euroleague'de verilen aranın ardından 27. hafta maçları yarın oynanacak. Efes, Partizan ile deplasmanda karşılaşırken, Fenerbahçe evinde Baskonia'yı ağırlayacak. Panathinaikos ise Real Madrid'e konuk olacak.

28.02.2024 10:27  Güncelleme: 10:28
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THY Euroleague'de 27. hafta yarın oynanacak 4 karşılaşma ile başlayacak.

THY Euroleague'de verilen aranın ardından heyecan 27. hafta maçlarıyla devam edecek. Bu hafta maçlar yarın ve 1 Mart Cuma günü oynanacak. Efes deplasmanda Sırp ekibi Partizan ile karşılaşacakken, Fenerbahçe de evinde İspanyol temsilcisi Baskonia ile mücadele edecek. Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan takımı Panathinaikos da İspanya'da Real Madrid'e konuk olacak.

THY Euroleague'de 27. hafta programı şöyle:

Yarın

22.00 ALBA Berlin - Maccabi Tel Aviv

22.30 Partizan - A. Efes

22.30 Virtus Bologna - Valencia Basket

22.45 Real Madrid - Panathinaikos

1 Mart Cuma

20.45 Fenerbahçe Beko - Baskonia

21.00 Zalgiris Kaunas - Olympiakos

22.00 Asvel - Olimpia Milano

22.30 Barcelona - Monaco

22.30 Bayern Münih - Kızılyıldız - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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