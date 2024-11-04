THY Voleybol Takımı CEV Kupası'nda Deplasmanda

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında yarın Karadağ'ın Herceg Novi takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
Igalo Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.
Müsabakanın rövanşı, 13 Kasım'da İstanbul'da oynanacak.
Tur atlayan takım, 8'li final turuna yükselecek.
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