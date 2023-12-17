Tianjin Bohai Bank, Dentil Praia\'yı mağlup ederek üçüncü oldu

Voleybol FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın üçüncülük maçında Çin ekibi Tianjin Bohai Bank, Brezilya temsilcisi Dentil Praia'yı 3-1 mağlup etti.
Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen organizasyonda A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Tianjin Bohai Bank ile B Grubu'nu ikinci basamakta bitiren Dentil Praia karşı karşıya geldi.
Tianjin Bohai Bank, karşılaşmadan 25-23, 25-20, 17-25 ve 25-19'lık setlerle 3-1 galip ayrıldı ve turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.
FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın finalinde Eczacıbaşı Dynavit ile VakıfBank, TSİ 14.30'da karşı karşıya gelecek.
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