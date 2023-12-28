 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
TİESF, İşitme Engelli Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ali Metin ile Yollarını Ayırdı - Son Dakika
Üye Girişi

TİESF, İşitme Engelli Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ali Metin ile Yollarını Ayırdı

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF), İşitme Engelli Erkek Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ali Metin ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Federasyon, Ali Metin'in futbol branşına kazandırdığı birçok başarıdan dolayı teşekkür ederken, bundan sonraki kariyerinde de başarılar diledi.

TİESF, İşitme Engelli Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ali Metin ile Yollarını Ayırdı
28.12.2023 - 16:27,
Abone Ol

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF), İşitme Engelli Erkek Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ali Metin ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "İşitme engelliler futbol tarihine; 2008 dünya ikinciliği, 2012 dünya şampiyonluğu, 2015 Avrupa şampiyonluğu, 2016 dünya şampiyonluğu, 2016 U21 Avrupa ikinciliği, 2017 Deaflimpik Olimpiyatları şampiyonluğu, 2018 U21 Avrupa şampiyonluğu ve 2022 Deaflimpik Olimpiyatları üçüncülüğü gibi birçok eşsiz başarı kazandıran futbol branşı teknik sorumlusu Ali Metin ile ortak karar vererek kadro değişikliğine gitmiş bulunmaktayız." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİESF Başkanı Kerim Vural da şunları kaydetti:

"Ali hocamız ile sayısız başarılara imza attık, kendileri federasyonumuz futbol branşına yoğun emeklerde bulunmuş değerli bir hocamızdır. Kendisine bir kez daha Türk futboluna katmış olduğu eşsiz değerlerden ve kazandırdığı tarihi başarılardan ötürü teşekkür eder, bundan sonraki hocalık kariyerinde üstün başarılar dilerim."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Ali Metin, Futbol, Teknik Direktör, Milli Takım, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor TİESF, İşitme Engelli Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ali Metin ile Yollarını Ayırdı - Son Dakika


17:16
Hatayspor'dan ayrılıyor mu? Volkan Demirel sessizliğini bozdu Hatayspor'dan ayrılıyor mu? Volkan Demirel sessizliğini bozdu
17:14
Tuna Nehri'nde, içinde Türk denizcilerin de olduğu yük gemisi mayına çarpıp karaya oturdu Tuna Nehri'nde, içinde Türk denizcilerin de olduğu yük gemisi mayına çarpıp karaya oturdu
16:53
Ankara'da Tartışma Sonucu Gelin Silahla Öldürüldü Ankara'da Tartışma Sonucu Gelin Silahla Öldürüldü
16:31
Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiyesine yarın kavuşacak Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiyesine yarın kavuşacak
16:26
Asgari ücretteki 2 liranın sırrı ortaya çıktı Asgari ücretteki 2 liranın sırrı ortaya çıktı
16:09
İki kez güzellik kraliçesi seçilen Alondra Mercado Campos, tutuklandı İki kez güzellik kraliçesi seçilen Alondra Mercado Campos, tutuklandı
16:05
Kupa finali öncesi gerilim artıyor! Ali Koç hakem üzerinden ilk salvoyu yaptı Kupa finali öncesi gerilim artıyor! Ali Koç hakem üzerinden ilk salvoyu yaptı
16:05
Maç esnasında romantizmin ayarını kaçıran çift, kendilerini dev ekranda görünce şoke oldu Maç esnasında romantizmin ayarını kaçıran çift, kendilerini dev ekranda görünce şoke oldu

Son Dakika
17:16 Hatayspor'dan ayrılıyor mu? Volkan Demirel sessizliğini bozdu
17:14 Tuna Nehri'nde, içinde Türk denizcilerin de olduğu yük gemisi mayına çarpıp karaya oturdu
16:53 Ankara'da Tartışma Sonucu Gelin Silahla Öldürüldü
16:31 Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiyesine yarın kavuşacak
16:26 Asgari ücretteki 2 liranın sırrı ortaya çıktı
16:09 İki kez güzellik kraliçesi seçilen Alondra Mercado Campos, tutuklandı
16:05 Kupa finali öncesi gerilim artıyor! Ali Koç hakem üzerinden ilk salvoyu yaptı
16:05 Maç esnasında romantizmin ayarını kaçıran çift, kendilerini dev ekranda görünce şoke oldu
15:57 Motokuryenin ölümünde acı tesadüf: Bir baktım ağabeyim yerde yatıyor
15:56 Sokak ortasında cesedi bulunan adamın, taciz ettiği kadının oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 17:31:32. #1.13#
SON DAKİKA: TİESF, İşitme Engelli Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ali Metin ile Yollarını Ayırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement