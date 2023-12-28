TİESF, İşitme Engelli Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ali Metin ile Yollarını Ayırdı

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF), İşitme Engelli Erkek Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ali Metin ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "İşitme engelliler futbol tarihine; 2008 dünya ikinciliği, 2012 dünya şampiyonluğu, 2015 Avrupa şampiyonluğu, 2016 dünya şampiyonluğu, 2016 U21 Avrupa ikinciliği, 2017 Deaflimpik Olimpiyatları şampiyonluğu, 2018 U21 Avrupa şampiyonluğu ve 2022 Deaflimpik Olimpiyatları üçüncülüğü gibi birçok eşsiz başarı kazandıran futbol branşı teknik sorumlusu Ali Metin ile ortak karar vererek kadro değişikliğine gitmiş bulunmaktayız." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİESF Başkanı Kerim Vural da şunları kaydetti:

"Ali hocamız ile sayısız başarılara imza attık, kendileri federasyonumuz futbol branşına yoğun emeklerde bulunmuş değerli bir hocamızdır. Kendisine bir kez daha Türk futboluna katmış olduğu eşsiz değerlerden ve kazandırdığı tarihi başarılardan ötürü teşekkür eder, bundan sonraki hocalık kariyerinde üstün başarılar dilerim."