TİGEM Anadolu Tarım İşletmesi 17 kısrağı ve 9 tayı elektronik ihaleyle satacak

TİGEM Anadolu Tarım İşletmesi 17 kısrağı ve 9 tayı elektronik ihaleyle satacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TİGEM Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 17 safkan Arap damızlık kısrağı ve 9 safkan Arap koşu tayını elektronik ihale usulüyle satacak. İhale 23 Kasım'da başlayıp 27 Kasım'da sona erecek, hayvanlar ihaleden bir hafta önce işletmede görülebilecek.
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 17 baş safkan Arap damızlık kısrağı ile 9 baş safkan Arap koşu tayının satışını yapacak.
İşletmenin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre 17 baş safkan Arap damızlık kısrağı ile 9 baş safkan Arap koşu tayının (4 baş dişi, 5 baş erkek) satışı, "https://e-taysatis.tigem.gov.tr" internet adresinden elektronik ihale usulüyle gerçekleştirilecek.
İhale, 23 Kasım'da başlayıp 27 Kasım'da sona erecek. Kısraklar ve taylar, ihale tarihinden bir hafta önce başlayarak ihale gününe kadar işletmede görülebilecek.
Kaynak: AA
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