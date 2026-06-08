TİKA'dan Kırgızistan'da Türk Dünyası Gençlik Futbol Turnuvası'na Destek - Son Dakika
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TİKA'dan Kırgızistan'da Türk Dünyası Gençlik Futbol Turnuvası'na Destek

TİKA\'dan Kırgızistan\'da Türk Dünyası Gençlik Futbol Turnuvası\'na Destek
08.06.2026 22:47
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TİKA, Kırgızistan'da Halklar Asamblesi çatısı altındaki derneklerle işbirliğiyle Türk Dünyası Gençlik Futbol Turnuvası düzenledi. Turnuva, gençler arasında birlik ve dayanışmayı pekiştirmeyi amaçlıyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kırgızistan Halklar Asamblesi çatısı altında faaliyet gösteren derneklerin futbol turnuvasına destek oldu.

TİKA, soydaş halklar arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışma duygusunu pekiştirmek amacıyla kültür, sanat ve eğitim alanlarında olduğu gibi spor faaliyetlerine de önemli destekler sunmaya devam ediyor.

TİKA, Kırgızistan Halklar Asamblesi ve Ahıska Türkleri Derneği Gençlik Kolları işbirliğiyle düzenlenen Türk Dünyası Gençlik Futbol Turnuvası'na destek oldu.

Bişkek Program Koordinatörü Mehmet Bodur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırgızistan'da tüm toplumların barış, kardeşlik ve uyum içerisinde yaşadığının bir göstergesi olması niyetiyle bu organizasyonu tertip ettiklerini söyledi.

Kırgızistan Asamblesine üye toplumların temsilciliklerinin oluşturduğu futbol takımlarının bugünkü turnuvada yer aldığını aktaran Bodur, Türk Dünyası Gençlik Futbol Turnuvası'nı organize etmekten, bu işbirliğinin içerisinde olmaktan büyük mutluluk duyduklarını kaydetti.

Bodur, hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem de Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un gençliğe verdikleri önem doğrultusunda himaye ve öncülük ettikleri bu tür organizasyonların, gençlerin bir araya gelerek birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlü şekilde yaşamasına katkı sağladığının altını çizdi.

Ahıska Türkleri Derneği Gençlik Kolları Başkanı Murat Fazliyev, bugün Türk soylu gençleri arasında futbol turnuvası düzenlemekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Azerbaycanlılar Derneği Başkanı Hansıvar Bahşaliyev, TİKA tarafından düzenlenen futbol turnuvasının en iyi şekilde yapıldığını anlattı.

Uygur Derneğince oluşturulan takımın temsilcisi Aşır Abdurahmanov, spor faaliyetine destek olan organizatörlere teşekkür etti.

Turnuvayı Kırgızistan Halklar Asamblesi Başkanı Meder Rahman, Ahıska Türkleri Derneği Başkanı Atamşa Dursunov ve Kazak Derneği Başkanı Hamar Bolotova izledi.

Kaynak: AA

Kırgızistan, Gençlik, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TİKA'dan Kırgızistan'da Türk Dünyası Gençlik Futbol Turnuvası'na Destek - Son Dakika

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SON DAKİKA: TİKA'dan Kırgızistan'da Türk Dünyası Gençlik Futbol Turnuvası'na Destek - Son Dakika
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