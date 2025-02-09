Tire 2021, Amasyaspor'a Mağlup Oldu

Spor

İZMİR,

3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta orta sıralarda yer alan Tire 2021 takımı evinde Amasyaspor FK'ya mağlup oldu. Tire 2021, maçın 45'inci dakikasında Said Can'ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı. Amasyaspor FK, 82'nci dakikada Ahmed Kağan'ın ayağından beraberliği yakaladı. Konuk takım 90'ıncı dakikada Batuhan'ın golüyle 2-1 öne geçti. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, 3 puan Amasyaspor FK'nın oldu. Tire 2021 bu sonuçla 21 puanda kaldı, Play-Off potasında yer alan Amasya temsilcisi ise 34 puana yükseldi.