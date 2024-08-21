Tire 2021 FK, Bolu kampında Düzcespor\'u 3-1 mağlup etti

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Tire 2021 FK, Bolu kampında oynadığı hazırlık maçında Düzcespor'u 3-1 mağlup etti.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta yeni sezona etkili bir giriş yapmak isteyen Tire 2021 FK, Bolu'da sürdürdüğü kampla çalışmalarına devam ediyor. Günde çift antrenmanların yanı sıra hazırlık maçına da çıkan İzmir ekibi, kendisi gibi 3. Lig ekibi olan Düzcespor'la Koru Sahası'nda karşı karşıya geldi. Gollü geçen müsabakayı Tire FK 2021, 3-1 kazanmayı başardı. Sarı-kırmızılı ekibin gollerini ise İlhan Aslanoğlu, Efe Çakmak ve Serhat Bayram attı.

Öte yandan Düzcespor'a karşı hazır bir görüntü çizen Tire 2021 FK, teknik heyeti mutlu etti. - İZMİR