Tire 2021 FK, Umut Can Çoban, Murat Elkatmış ve İlhan Aslanoğlu ile devam edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Tire 2021 FK, Umut Can Çoban, Murat Elkatmış ve İlhan Aslanoğlu ile devam edecek

Tire 2021 FK, şampiyonluktaki önemli paya sahip olan oyuncularından Umut Can Çoban, Murat Elkatmış ve İlhan Aslanoğlu'nun yeni sezonda da takımda devam edeceğini açıkladı. İzmir ekibi, iç transfer çalışmalarıyla kadrosunu korumayı planlıyor ve bu üç oyuncunun sözleşmeleri uzatılarak yeni sezonda da forma giyecekler.

04.06.2024 10:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tire 2021 FK, şampiyonluktaki önemli paya sahip olan oyuncularından; Umut Can Çoban, Murat Elkatmış ve İlhan Aslanoğlu'nun yeni sezonda da takımda devam edeceğini açıkladı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'ta şampiyon olarak TFF 3. Lig'e yükselen Tire 2021 FK'da, yeni sezon için iç transfer çalışmaları başladı. Büyük oranda kadrosunu korumayı planlayan İzmir ekibi, ilk olarak golcülerden İlhan Aslanoğlu, Murat Elkatmış ve sol bek Umut Can Çoban'ın sözleşmelerinin uzatılarak yeni sezonda da Tire 2021 FK'nın formasını giyeceklerini açıkladı. Kırmızı-sarılı ekip, Sportif Direktörü Oktay Kanbolat'ın açıklamaları doğrultusunda geçtiğimiz sezon başarılı olan kadrosunun büyük bir bölümünü takımda tutması bekleniyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Umut Can, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Tire 2021 FK, Umut Can Çoban, Murat Elkatmış ve İlhan Aslanoğlu ile devam edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:09 2 pilotun şehit olduğu uçak kazasından kameralara yansıyan ilk görüntüler 2 pilotun şehit olduğu uçak kazasından kameralara yansıyan ilk görüntüler
10:42 Şanlıurfa’da milyonluk vurgun Hastane deposundan çaldıkları malzemeleri yurt dışına satmışlar Şanlıurfa'da milyonluk vurgun! Hastane deposundan çaldıkları malzemeleri yurt dışına satmışlar
10:22 Kayseri’de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu
10:07 Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan’ın yanma zamanı gelmiştir Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan'ın yanma zamanı gelmiştir
09:14 AK Parti’nin Kızılcahamam kampından sızan iddia Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok AK Parti'nin Kızılcahamam kampından sızan iddia! Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok
11:29 Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasıyla ekranlara dönüyor Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasıyla ekranlara dönüyor
11:13 Türkiye Tarım Üretiminde Dünya Birincisi Türkiye Tarım Üretiminde Dünya Birincisi
11:12 Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur görevinden istifa etti Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur görevinden istifa etti
11:01 Bahçeli, Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasından memnun: Hamdolsun Bahçeli, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasından memnun: Hamdolsun
10:45 Türkiye’de sadece 5 kişi bu mesleği yapıyor Günlük kazancı ise 9 bin TL Türkiye'de sadece 5 kişi bu mesleği yapıyor! Günlük kazancı ise 9 bin TL
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 11:58:18. #1.11#
SON DAKİKA: Tire 2021 FK, Umut Can Çoban, Murat Elkatmış ve İlhan Aslanoğlu ile devam edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement