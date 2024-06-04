Tire 2021 FK, Umut Can Çoban, Murat Elkatmış ve İlhan Aslanoğlu ile devam edecek

Spor

Tire 2021 FK, şampiyonluktaki önemli paya sahip olan oyuncularından; Umut Can Çoban, Murat Elkatmış ve İlhan Aslanoğlu'nun yeni sezonda da takımda devam edeceğini açıkladı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'ta şampiyon olarak TFF 3. Lig'e yükselen Tire 2021 FK'da, yeni sezon için iç transfer çalışmaları başladı. Büyük oranda kadrosunu korumayı planlayan İzmir ekibi, ilk olarak golcülerden İlhan Aslanoğlu, Murat Elkatmış ve sol bek Umut Can Çoban'ın sözleşmelerinin uzatılarak yeni sezonda da Tire 2021 FK'nın formasını giyeceklerini açıkladı. Kırmızı-sarılı ekip, Sportif Direktörü Oktay Kanbolat'ın açıklamaları doğrultusunda geçtiğimiz sezon başarılı olan kadrosunun büyük bir bölümünü takımda tutması bekleniyor. - İZMİR