Tire Futbol Kulübü, yeni sezon öncesi antrenmanlara başladı

Spor

TFF 3'üncü Lig'e yükselen Tire Futbol Kulübü yeni sezon öncesi antrenmanların startını verdi.

Sarı-kırmızılılar Tire 4 Eylül Stadı'nda ilk antrenmanı yaptı. Tire FK'nın sezon öncesi kamp programı da belli oldu. Hazırlıklarını temmuz ayı sonuna kadar ilçede sürdürecek İzmir temsilcisi 1-10 Ağustos ve 14-23 Ağustos tarihleri arasında iki etap halinde Bolu'da kamp yapacak. Tire FK kamp dönüşü 27 Ağustos'ta çalışmalara yeniden ilçede devam edecek.