Tire Futbol Kulübü, yeni sezon öncesi antrenmanlara başladı - Son Dakika
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Spor

Tire Futbol Kulübü, yeni sezon öncesi antrenmanlara başladı

Tire Futbol Kulübü, yeni sezon öncesi antrenmanlara başladı

TFF 3'üncü Lig'e yükselen Tire Futbol Kulübü, yeni sezon öncesi antrenmanlara başladı. İlk antrenmanını Tire 4 Eylül Stadı'nda gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, temmuz ayı sonuna kadar ilçede hazırlıklarını sürdürecek. Daha sonra ise 1-10 Ağustos ve 14-23 Ağustos tarihleri arasında Bolu'da iki etap halinde kamp yapacak olan Tire FK, kamp dönüşü 27 Ağustos'ta tekrar ilçede çalışmalara devam edecek.

23.07.2024 11:32
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TFF 3'üncü Lig'e yükselen Tire Futbol Kulübü yeni sezon öncesi antrenmanların startını verdi.

Sarı-kırmızılılar Tire 4 Eylül Stadı'nda ilk antrenmanı yaptı. Tire FK'nın sezon öncesi kamp programı da belli oldu. Hazırlıklarını temmuz ayı sonuna kadar ilçede sürdürecek İzmir temsilcisi 1-10 Ağustos ve 14-23 Ağustos tarihleri arasında iki etap halinde Bolu'da kamp yapacak. Tire FK kamp dönüşü 27 Ağustos'ta çalışmalara yeniden ilçede devam edecek.

Kaynak: DHA

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