Tivibu'da Avrupa Spor Heyecanı - Son Dakika
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Spor

Tivibu'da Avrupa Spor Heyecanı

Tivibu, EuroLeague ve LaLiga'da önemli maçları ekrana taşıyacak. Fenerbahçe ve Barcelona dikkat çekiyor.

17.12.2024 13:24
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Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu, bu haftada hem basketbol hem de futbolda Avrupa'nın sevilen spor organizasyonlarını ekrana taşımaya devam edecek.

Tivibu, hem futbol hem basketbolda sezonun en kritik haftalarından birine ev sahipliği yapacak. EuroLeague'de Fenerbahçe ve A. Efes çift maç haftasında puan tablosunu doğrudan etkileyecek iki kritik maça çıkacak. Fenerbahçe, 19 Aralık Perşembe günü saat 22.30'da ligin yeni ancak en formda takımı Paris deplasmanına çıkacakken, Efes ise play-off hattındaki doğrudan rakipleri Kızılyıldız ve Partizan'ı ağırlayacak. Kızılyıldız müsabakası 18 Aralık Çarşamba günü saat 20.30'da, Partizan mücadelesi ise 20 Aralık Cuma günü 20.30'da yapılacak.

LaLiga'da ise 18. hafta, sezonun gidişatını etkileyecek heyecanlı bir maça ev sahipliği yapacak. Barcelona'nın evinde Atletico Madrid ile 21 Aralık Cumartesi günü 23.00'te karşılaşacağı mücadele ve EuroLeague'de çift maç haftası Tivibu üzerinden S Sport'tan naklen yayınlanacak.

Ayrıca milli futbolcu Arda Güler'in son haftalarda asist ve gol katkıları ile ses getirdiği Real Madrid'in, Sevilla karşısında Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynayacağı mücadele 22 Aralık Pazar günü 18.15'te S Sport'tan izlenebilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Tivibu'da Avrupa Spor Heyecanı - Son Dakika

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