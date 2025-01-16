Tivibu'da EuroLeague ve Serie A Heyecanı - Son Dakika
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Spor

Tivibu'da EuroLeague ve Serie A Heyecanı

Tivibu, EuroLeague'de Fenerbahçe Beko ve A. Efes'in maçlarını, Serie A'da Juventus-Milan'ı sunuyor.

16.01.2025 12:40
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Türk Telekom'un TV platformu Tivibu, EuroLeague'de Fenerbahçe Beko ve A. Efes'in mücadelelerinin yanı sıra Serie A'da Kenan Yıldızlı Juventus'un Milan karşısındaki mücadelesini de izleyicilerle buluşturacak.

Türk Telekom'un televizyon platformu Tivibu, sporun farklı branşlarını seyircilerle buluşturmayı sürdürüyor. Avrupa basketbolunun en üst seviyesi EuroLeague'de ilk yarı maçları geride kalırken Türk temsilcileri play-off mücadelelerine hız kesmeden devam ediyor. Çift maç haftasının ikinci maçları için Fenerbahçe Beko ve A. Efes 17 Ocak Cuma günü parkeye çıkıyor. Serie A'da ise haftanın mücadelesi Juventus - Milan, dikkatleri üzerine çekiyor.

EuroLeague'de play-off potası şekilleniyor

Türk temsilcileri Fenerbahçe Beko ve A. Efes çift maç haftasına galibiyet parolasıyla çıkıyor. Çift maç haftasının ikinci maçlarında Fenerbahçe Beko evinde Zalgiris'i ağırlıyor. 17 Ocak Cuma günü saat 20.45'de oynanacak mücadelenin hemen ardından ise gözler Efes'in Barcelona deplasmanına çevriliyor. Play-off potasından sadece bir galibiyet uzakta olan Efes'in Barcelona karşısında çıkacağı mücadele 17 Ocak Cuma akşamı saat 22.45'de başlayacak. EuroLeague maçları ve daha birçok spor içeriği Tivibu üzerinden S Sport'tan yayınlanıyor.

Kenan Yıldızlı Juventus Milan karşısında

Serie A'da ise haftanın beklenen mücadelesi Juventus - Milan, futbolseverlere keyifli dakikalar yaşatacak. Zirveden çok uzak kalan iki İtalyan devi, Avrupa kupalarına gidebilmek için her puana ihtiyaç duyuyor. Milli takımın yıldızlarından Kenan Yıldız'ın ilk 11'de başlaması beklenen mücadele 18 Ocak Cumartesi günü saat 20.00'da Tivibu üzerinden S Sport'tan yayınlanıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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