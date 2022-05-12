TMOK Başkanı Erdener, Kaykay Federasyonu Başkanı Atabaş ile bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

TMOK Başkanı Erdener, Kaykay Federasyonu Başkanı Atabaş ile bir araya geldi

12.05.2022 18:54
TMOK Başkanı Erdener, Kaykay Federasyonu Başkanı Atabaş ile bir araya geldi

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Uğur Erdener, Türkiye Kaykay Federasyonu (TKF) Başkanı Okyay Utku Atabaş ile Ankara'da bir araya geldi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Uğur Erdener, Türkiye Kaykay Federasyonu (TKF) Başkanı Okyay Utku Atabaş ile Ankara'da bir araya geldi.

TMOK'tan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Erdener ve Atabaş, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ilk defa yer alan kaykay sporunun Türkiye'deki gelişimi ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki durumu üzerine fikir alışverişinde bulundu.

YORUMLAR
500
2. Uluslararası Üst Düzey Su Konferansı öncesi Ankara'da hazırlık toplantısı düzenlendi 2. Uluslararası Üst Düzey Su Konferansı öncesi Ankara'da hazırlık toplantısı düzenlendi Müzikolog ve Yazar Ahmet Say İçin Veda Töreni… Fazıl Say: 'Türkiye'deki Edebiyatçıların ve Tüm Müzikçilerin Ahmet Ağabeyiydi' Müzikolog ve Yazar Ahmet Say İçin Veda Töreni… Fazıl Say: 'Türkiye'deki Edebiyatçıların ve Tüm Müzikçilerin Ahmet Ağabeyiydi'

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Uğur Erdener, Türkiye, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TMOK Başkanı Erdener, Kaykay Federasyonu Başkanı Atabaş ile bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika
18:39 TFF Tahkim Kurulu'ndan Kara Kartal'a kötü haber! Trabzonspor karşılaşmasıyla ilgili başvuru reddedildi
18:27 Cinsel gücü artırıp, kan şekerini hazırola getiriyor! Dilden dile dolaşan müthiş ikili bal ve tarçın
18:26 MezoDer Genel Sekreteri Alatekin açıkladı: Sağlık turizmi ülkemize ciddi bir gelir kaynağı oldu
18:01 Rusya'dan çekilen McDonalds'ın farklı bir isim kullanarak geri döneceği öne sürüldü!
18:00 Avrupa Güney Gözlemevi paylaştı: Galaksimizde bulunan süper kütleli 'Karadelik'
17:54 30 yıldır kalçasının üzerine oturamıyor! Genç kadının tek dileği duygulandırdı
17:45 KKTC'de Milletvekili Ünal Üstel başkanlığında yeni hükümet kuruldu
17:35 Eskişehir Valiliği'nden yasaklanan festival açıklaması: Terör riski bulunuyor
17:21 Eski milli futbolcunun kızı, Ünlü bir dergi için kamera karşısına geçti! Pozları babasına sürpriz olacak
16:52 DEVA'dan "Suç duyurusunda bulunacağız" açıklamasını yapan Gaziantep Valiliği'ne tepki: Sabırsızlıkla bekliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 19:00:59. #1.11#
SON DAKİKA: TMOK Başkanı Erdener, Kaykay Federasyonu Başkanı Atabaş ile bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement