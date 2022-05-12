TMOK Başkanı Erdener, Kaykay Federasyonu Başkanı Atabaş ile bir araya geldi - Son Dakika

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Uğur Erdener, Türkiye Kaykay Federasyonu (TKF) Başkanı Okyay Utku Atabaş ile Ankara'da bir araya geldi.

TMOK'tan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Erdener ve Atabaş, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ilk defa yer alan kaykay sporunun Türkiye'deki gelişimi ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki durumu üzerine fikir alışverişinde bulundu.