TMOK, İngiliz yüzme antrenörü James Gibson'a "Şeref Diploması" ödülü verdi - Son Dakika
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TMOK, İngiliz yüzme antrenörü James Gibson'a "Şeref Diploması" ödülü verdi

14.06.2022 15:35
TMOK, İngiliz yüzme antrenörü James Gibson'a "Şeref Diploması" ödülü verdi

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen 2021 Fair-Play Ödülleri kapsamında tanıtım dalında "Şeref Diploması" ödülünü kazanan İngiliz eski milli yüzücü James Gibson için tören düzenledi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen 2021 Fair-Play Ödülleri kapsamında tanıtım dalında "Şeref Diploması" ödülünü kazanan İngiliz eski milli yüzücü James Gibson için tören düzenledi.

TMOK'tan yapılan açıklamaya göre İstanbul'daki Olimpiyatevi'nde düzenlenen ödül töreninde, Atatürk ve Türkiye hakkındaki paylaşımı nedeniyle ödüle layık görülen Energy Standard Yüzme Kulübü Genel Menajeri James Gibson'a plaketi ve hediyelerinin takdim edildiği aktarıldı.

İngiliz spor adamına fair-play plaketi ve şeref diplomasını, TMOK Fair-Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar ve TMOK'un eski yönetim kurulu üyesi Sema Kasapoğlu'nun verdiği belirtildi.

Törenden sonra sosyal medyasında açıklama yapan Gibson, "Türkiye Olimpiyat Komitesi'nden fair-play ödülü almaktan ve iyi bir elçi olmaktan büyük gurur duyuyorum. Türkiye harika bir kültüre ve iyi insanlara sahip harika bir ülke." ifadelerini kullandı.

Antrenör Gibson, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü 10 Kasım'da, sosyal medyasından Atatürk'le ilgili paylaştığı şu ifadelerle ödüle layık görülmüştü:

"Türkiye'yi orada yaşadığım zamandan hatırlıyor ve özlüyorum. Atatürk muhteşem bir lidermiş. Bu İngilizce kısa video o kadar güzel ki sosyal medyamı kullanarak diğer insanların Türkiye'yi anlamalarına yardımcı olmak istiyorum. Biliyorsunuz ki batılı propaganda Türkiye'ye karşı hep negatiftir. Halbuki ben orada yaşarken bize anlatılandan bambaşka bir dünya gördüm."

TMOK, İngiliz yüzme antrenörü James Gibson'a Şeref Diploması ödülü verdi
TMOK, İngiliz yüzme antrenörü James Gibson'a Şeref Diploması ödülü verdi

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Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TMOK, İngiliz yüzme antrenörü James Gibson'a 'Şeref Diploması' ödülü verdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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