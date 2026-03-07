TMTF Başkanı Para Masa Tenisi Takımını Ziyaret Etti - Son Dakika
TMTF Başkanı Para Masa Tenisi Takımını Ziyaret Etti

07.03.2026 14:24
Kerim Koç, Ankara'daki kampı ziyaret ederek sporculara uluslararası turnuva için başarı diledi.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu (TMTF) Başkanı Kerim Koç, Ankara'da kampa devam eden Para Masa Tenisi Milli Takımı'nı ziyaret etti.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun açıklamasına göre Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ndeki ziyarette Yönetim Kurulu üyelerinin eşlik ettiği TMTF Başkanı Koç, yarın sona erecek kampta milli sporcular ve antrenörlerle bir araya geldi.

Sporcularla sohbet eden federasyon başkanı Koç, yaklaşan uluslararası turnuvalar öncesinde milli takıma başarı diledi.

Kaynak: AA

Ankara, Spor, Son Dakika

