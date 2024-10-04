TOFAŞ, 2024-2025 Sezonuna Hazır

Spor

Türk basketboluna yıllardır hizmet veren ve adeta "ekol" haline gelen takımlardan olan TOFAŞ, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonu hazırlıklarını tamamladı.

Köklü tarihi ve Türk basketboluna altyapıdan yetiştirdiği sporcularla bilinen TOFAŞ, sezonun ilk haftasında yarın Beşiktaş Fibabanka'yı konuk edecek.

Takımın başantrenörü Orhun Ene, AA muhabirine, iyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini söyledi.

Ciddi rakiplerle hazırlık maçı yaptıklarını belirten Ene, fizik ve oyun düzeni olarak kadrolarını görme imkanı bulduklarını dile getirdi.

Zorlu bir fikstürle lige başlayacaklarını vurgulayan Ene, "İçeride Beşiktaş, dışarıda Galatasaray maçlarıyla başlıyoruz. Oyunu bırakmayan, enerjisi yüksek, savunmada agresifleşebilen, savunmada ve hücumda oyuna dokunabilecek yeteneklerimiz var. Bu sezon iyi bir başlangıç yaparak ligin genelinde seyircimize istenilen ve beklenen TOFAŞ'ı seyrettirmek hedefimiz." dedi.

Ene, geçen sezon 7 yabancı oyuncu dahil kaliteli bir kadroya sahip olduklarını ancak tecrübe konusunda eksiklik yaşadıklarını anlattı.

Bu sezon 6 yabancı oyuncuyla mücadele edeceklerini, milli takım deneyimine sahip basketbolcuları kadroya kattıklarını kaydeden Ene, şöyle devam etti:

"Özellikle Tolga Geçim, Berk Demir, Yiğitcan Saybir ve Özgür Cengiz, geçen sene epey tecrübe kazandı. İyi bir kadromuz var. Ligi bilen yabancı oyuncularımız var. O da bizim için bir avantaj. Türkiye'nin ekonomik şartları ortada. Yani ligin sonunda ne olacağı belli değil. Herkes şimdi bir kadro kurdu ama Türkiye liginde sonuna kadar kadroyu koruyan takım sayısı az. Zaten Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun çok büyük bir kadro zenginliği var. Onların altında Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş Fibabanka gibi iyi kadrolu takımlar var. Ondan sonra da herkes her pozisyonu alabilecek güçte. Biz oraların takımlarından biri olmak istiyoruz. Yani ilk 4'ün altındaki takımlar."

Orhun Ene, her maçta hem kendilerini hem de Türk basketbol kamuoyunu memnun edecek bir oyun sergilemeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Geçim: "Play-off'a kalmak istiyoruz"

Takım kaptanı Tolga Geçim, verimli ve uzun bir hazırlık sürecini geride bıraktıklarını belirtti.

Hazırlık maçlarında iyi ve kötü yaptıkları şeyleri gördüklerini, sıkı çalışıp sezona hazırlandıklarını ifade eden Geçim, şöyle konuştu:

"Her sene lig daha kuvvetli bir hal alıyor. Her sene basketbol hızlanıyor. TOFAŞ olarak zaten hedefleri olan bir takımız. Bu sene de iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Play-off etabına kalmak istiyoruz. Bu takımda kaptan olduğum için gururluyum. Daha önce de Banvit'te kaptanlık yapmıştım. Orada da aynı hisler içerisindeyim. Burada çok güzel bir oluşum var. Takım arkadaşlarım olsun, kulüp olsun, yöneticiler olsun benim işimi kolaylaştırıyor. O yüzden memnunum."