TOFAŞ, Bahçeşehir Koleji'ni deplasmanda 90-85 yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

TOFAŞ, Bahçeşehir Koleji'ni deplasmanda 90-85 yendi

TOFAŞ, Bahçeşehir Koleji\'ni deplasmanda 90-85 yendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında TOFAŞ, Bahçeşehir Koleji'ni deplasmanda 90-85 yenerek galibiyetini aldı.

28.04.2024 22:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Ahmet Tatlıcı, Nazlı Çisil Güngör

Bahçeşehir Koleji: Muhammed Baygül, Boutsiele 11, Scrubb 8, Cavanaugh 13, Bouteille 17, Arca Tülüoğlu 2, Egehan Arna, Taylor 23, Berkay Candan 11

TOFAŞ: Winston 12, Homesley 29, Tolga Geçim 7, Obrien 22, Wiley 6, Denmon 6, Ege Demir 3, Mustafa Kurtuldum 5

1. Periyot: 17-27

Devre: 34-44

3. Periyot: 60-64

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında TOFAŞ, Bahçeşehir Koleji'ni deplasmanda 90-85 yendi.

Kaynak: AA

Türkiye, Sigorta, Tofaş, Basketbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor TOFAŞ, Bahçeşehir Koleji'ni deplasmanda 90-85 yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:43 Nihal Candan cezaevinde yaşadıklarını anlattı: Seçil Erzan’la aynı koğuştaydık Nihal Candan cezaevinde yaşadıklarını anlattı: Seçil Erzan'la aynı koğuştaydık
21:09 TikTok’ta çocuğu kanlar içindeyken canlı yayın açan kadın tutuklandı TikTok'ta çocuğu kanlar içindeyken canlı yayın açan kadın tutuklandı
20:06 Türk SİHA’ları Yunanistan’ı masrafa soktu: Milyarlık programa onay verdiler Türk SİHA'ları Yunanistan'ı masrafa soktu: Milyarlık programa onay verdiler
19:41 Milli Eğitim Bakanı Tekin: Öğretmen atamalarında mülakat doğru bir yöntem Milli Eğitim Bakanı Tekin: Öğretmen atamalarında mülakat doğru bir yöntem
17:29 İsrail tanklarının namluları Gazzelilerin son sığınağı olan Refah’a çevrildi İsrail tanklarının namluları Gazzelilerin son sığınağı olan Refah'a çevrildi
23:09 Şampiyonluk mucizelere kaldı Fatih Terim, sinirden çılgına döndü Şampiyonluk mucizelere kaldı! Fatih Terim, sinirden çılgına döndü
22:39 Hakan Çalhanoğlu’nun takımı Inter’den Türk bayraklı paylaşım Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter'den Türk bayraklı paylaşım
22:02 Arda Turan, eski takım arkadaşı olan dünyaca ünlü yıldız ile transfer görüşmesi gerçekleştirdi Arda Turan, eski takım arkadaşı olan dünyaca ünlü yıldız ile transfer görüşmesi gerçekleştirdi
22:01 Samsun’un Ladik ilçesinde 12 gündür kayıp olan kız çocuğu, komşularının evinde bulundu Samsun'un Ladik ilçesinde 12 gündür kayıp olan kız çocuğu, komşularının evinde bulundu
21:15 Eski Muş Belediye Başkanı Feyat Asya’dan, “borç“ iddialarına ilişkin açıklama Eski Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'dan, "borç" iddialarına ilişkin açıklama
21:04 Kayıp ekonomist Korhan Berzeg’in kafatasına ait olduğu değerlendirilen parça bulundu Kayıp ekonomist Korhan Berzeg'in kafatasına ait olduğu değerlendirilen parça bulundu
19:45 Manisa’da piknik yapan şahıs kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti Manisa'da piknik yapan şahıs kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti
19:22 Müşterilerine küfürler yağdıran otelden açıklama: Hesabımız çalındı Müşterilerine küfürler yağdıran otelden açıklama: Hesabımız çalındı
19:20 Dolunun vurduğu Ankara için bu kez de gök gürültülü sağanak uyarısı Dolunun vurduğu Ankara için bu kez de gök gürültülü sağanak uyarısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 00:19:04. #1.11#
SON DAKİKA: TOFAŞ, Bahçeşehir Koleji'ni deplasmanda 90-85 yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement