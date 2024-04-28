Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Ahmet Tatlıcı, Nazlı Çisil Güngör
Bahçeşehir Koleji: Muhammed Baygül, Boutsiele 11, Scrubb 8, Cavanaugh 13, Bouteille 17, Arca Tülüoğlu 2, Egehan Arna, Taylor 23, Berkay Candan 11
TOFAŞ: Winston 12, Homesley 29, Tolga Geçim 7, Obrien 22, Wiley 6, Denmon 6, Ege Demir 3, Mustafa Kurtuldum 5
1. Periyot: 17-27
Devre: 34-44
3. Periyot: 60-64
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında TOFAŞ, Bahçeşehir Koleji'ni deplasmanda 90-85 yendi.
Son Dakika › Spor › TOFAŞ, Bahçeşehir Koleji'ni deplasmanda 90-85 yendi - Son Dakika
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