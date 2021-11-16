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Tofaş, Baş Antrenör Hakan Demir ile yollarını ayırdı - Son Dakika

Tofaş, Baş Antrenör Hakan Demir ile yollarını ayırdı

16.11.2021 12:44
Tofaş, Baş Antrenör Hakan Demir ile yollarını ayırdı

ING Basketbol Süper Lig ekibi Tofaş, Baş Antrenör Hakan Demir ile yollarını ayırdığını açıkladı.

ING Basketbol Süper Lig ekibi Tofaş, Baş Antrenör Hakan Demir ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Tofaş Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Basketbol A Takımımızın Baş Antrenörü Hakan Demir ile yolların ayrılması kararı alınmıştır. Kulübümüzde Kasım 2020'den bu yana Basketbol A Takımımızın Baş Antrenörlüğünü yürüten Hakan Demir ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadarki hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." - BURSA

Tofaş, Baş Antrenör Hakan Demir ile yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig, Hakan Demir, basketbol, Tofaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Tofaş, Baş Antrenör Hakan Demir ile yollarını ayırdı - Son Dakika Spor


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