TOFAŞ, Basketbol Süper Ligi 3. haftasında Esenler Erokspor'a 87-79 yenildi

TOFAŞ, Basketbol Süper Ligi 3. haftasında Esenler Erokspor'a 87-79 yenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 3. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda TOFAŞ'ı 87-79 mağlup etti. Üçüncü periyodu 59-59 eşitlikle geçen TOFAŞ, karşılaşmadan mağlup ayrıldı.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Zafer Yılmaz, Alper Özgök, Musa Kazım Çetin
TOFAŞ: Yiğitcan Saybir 18, McNeace 2, Nutall 2, Jones 10, Leon Apaydın, Carter 4, Sadık Kabaca 2, Thurman 9, Efe Postel 4, Reynolds 21, Brown 7
Esenler Erokspor: Vuurst 2, Davis 18, Yebo 17, Sow 17, Egehan Arna 7, McCollum 13, Usher 5, Webb, Muhsin Yaşar 8
1. Periyot: 17-29
Devre: 34-48
3. Periyot: 59-59
Beş faulle çıkanlar: 33.47 Nutall, 39.50 Reynolds (TOFAŞ)
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Esenler Erokspor, TOFAŞ'ı deplasmanda 87-79 yendi.
Kaynak: AA
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