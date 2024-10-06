TOFAŞ, Beşiktaş\'ı 99-95 Geçti

Spor

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Ali Şakacı, Tolga Akkuşoğlu

TOFAŞ: Reed 21, Perez 19, Yiğitcan Saybir 14, Tolga Geçim 4, Thompson 3, Özgür Cengiz, Trifunovic 1, Berk Demir 6, Obrien 20, Bankston 11

BEŞİKTAŞ FİBABANKA: Mathews 26, Needham 12, Berk Uğurlu 5, Sleva 3, Terry 5, Allman 17, Yiğit Arslan 5, Morgan 9, Kerem Konan 8, Martin 5

1'İNCİ PERİYOT: 30-30

DEVRE: 54-50

3'ÜNCÜ PERİYOT: 73-73

Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında TOFAŞ sahasında Beşiktaş Fibabanka'yı 99-95 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 26 sayıyla konuk ekipten Jonah Mathews oldu. TOFAŞ'ta Reed ve O'Brien 20'şer, Perez ise attığı 19 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.