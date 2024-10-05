TOFAŞ, Beşiktaş'ı 99-95 Yenerek Sezona Galibiyetle Başladı - Son Dakika
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TOFAŞ, Beşiktaş'ı 99-95 Yenerek Sezona Galibiyetle Başladı

TOFAŞ, Beşiktaş\'ı 99-95 Yenerek Sezona Galibiyetle Başladı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde TOFAŞ, Beşiktaş Fibabanka'yı 99-95 mağlup etti.

05.10.2024 23:16
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Salon: TOFAŞ

Hakemler: Yener Yılmaz, Ali Şakacı, Tolga Akkuşoğlu

TOFAŞ: Reed 21, Perez 19, Yiğitcan Saybir 14, Tolga Geçim 4, Thompson 3, Özgür Cengiz, Trifunovic 1, Berk Demir 6, Obrien 20, Bankston 11

Beşiktaş Fibabanka: Mathews 26, Needham 12, Berk Uğurlu 5, Sleva 3, Terry 5, Allman 17, Yiğit Arslan 5, Morgan 9, Kerem Konan 8, Martin 5

1. Periyot: 30-30

Devre: 54-50

3. Periyot: 73-73

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında TOFAŞ, evinde Beşiktaş Fibabanka'yı 99-95 yendi.

Karşılaşmaya hızlı başlayarak Yiğitcan Saybir'den ekstra asist ve skor katkısı alan TOFAŞ'a, Beşiktaş Fibabanka Mathews ile karşılık verdi ve ilk 5 dakika eşitlikle geçildi: 15-15. İki takımın da hızlı hücumlarla sayı bulduğu ve savunmaların daha geri planda kaldığı çeyrekte karşılıklı sayılar devam ederken, ilk periyot 30-30 berabere sonuçlandı.

İkinci çeyreğe Bankston'ın boyalı alandan bulduğu sayılarla etkili başlayan Bursa temsilcisi, 12. dakikada farkı 6'ya (36-30) çıkardı. Set hücumları ve savunmadaki sertliğiyle bu bölümde oyunun kontrolünü eline iyice alan TOFAŞ, soyunma odasına da 54-50 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte taraftarın da desteğini arkasına alan TOFAŞ, kenardan gelen Obrien'in sayı ve asistleriyle ritmi daha arıttırarak 25. dakikada farkı çift hanelere (68-56) yükseltti ve Beşiktaş Fibabanka Başantrenörü Dusan Alimpijevic'i molaya zorladı. Bu molanın ardından farklı bir enerjiyle parkeye çıkan siyah-beyazlılar, set hücumlarında Allman ve Morgan, pota altında ise genç oyuncusu Kerem Konan ile etkili olunca farkı eritti ve final periyoduna 73-73 eşitlikle gidildi.

TOFAŞ, Beşiktaş Fibabanka'nın gösterdiği bu reaksiyon karşısında oyun disiplininden kopunca siyah-beyazlılarda Mathews ve Allman ikilisi skor üretmeyi devam etti, fark 9'ya kadar çıktı: 75-84. Son 2,5 dakikaya 95-88 önde giren konuk ekip karşısında Perez, Yiğitcan Saybir ve Obrien'in sayılarıyla 11-0 seri yakalayan TOFAŞ müsabakadan 99-95 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TOFAŞ, Beşiktaş'ı 99-95 Yenerek Sezona Galibiyetle Başladı - Son Dakika

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