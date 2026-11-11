TOFAŞ, BKT Avrupa Kupası'nda Trento'yu deplasmanda 96-86 mağlup etti

TOFAŞ, BKT Avrupa Kupası'nda Trento'yu deplasmanda 96-86 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası'nın yedinci haftasında Dolomiti Energia Trento'yu deplasmanda 96-86 yendi. BTS Arena'da ilk yarı 44-44 berabere biterken TOFAŞ, son periyoda 67-66 önde girdi ve galibiyete ulaştı.
TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası'nın yedinci haftasında deplasmanda İtalya'nın Dolomiti Energia Trento takımını 96-86 yendi.
Trento şehrindeki BTS Arena'da oynanan karşılaşmada, Dolomiti Energia Trento ilk çeyreği 24-21 önde tamamlarken, ilk yarı 44-44 beraberlikle tamamlandı.
Maçın üçüncü çeyreğinde daha etkili bir performans sergileyen TOFAŞ, son periyoda 67-66 önde gitti.
Son çeyrekte etkili oyununu sürdüren TOFAŞ, maçtan 96-86 galip ayrıldı.
Kaynak: AA
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