TOFAŞ\'tan İlkan Karaman\'a Taziye

Spor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, hayatını kaybeden 34 yaşındaki milli basketbolcu İlkan Karaman için taziye mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Altyapımızdan yetişen, 2008-2011 ve 2022-2023 sezonlarında takımımızın formasını giyen İlkan Karaman'ı elim bir trafik kazası sonucu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Başımız sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.