TOFAŞ, Maroussi'yi Deplasmanda Yendi

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. tur K Grubu dördüncü maçında TOFAŞ, Yunanistan'ın Maroussi ekibini deplasmanda 77-74 yendi.
Maroussi Saint Thomas Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 21-20 önde tamamlayan Yunan ekibi, soyunma odasına da 47-43 üstün gitti.
Savunmaların ön plana çıktığı üçüncü çeyrekte rakibini yakalayan (57-57) TOFAŞ, final periyodunu daha iyi oynadı ve sahadan 77-74 galip ayrıldı.
TOFAŞ, grupta dördüncü maçında 3. galibiyetini alarak liderliğini sürdürürken, Maroussi 2. yenilgisini yaşadı.
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