TOFAŞ, Napoli'ye uzatmada 105-101 yenilerek gruptaki ilk mağlubiyetini aldı - Son Dakika
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TOFAŞ, Napoli'ye uzatmada 105-101 yenilerek gruptaki ilk mağlubiyetini aldı

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BKT Avrupa Kupası C Grubu 4. maçında TOFAŞ, deplasmanda Napoli Basketbol'a 105-101 yenildi. Uzatmaya giden maçta 32 sayıyla sahanın en skoreri olan Jones'un çabası yetmedi; TOFAŞ gruptaki ilk mağlubiyetini alırken Napoli 4'te 4 yaptı.

TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası C Grubu'ndaki 4. maçında konuk olduğu İtalyan kulübü Napoli Basketbol'a 105-101 yenildi.

Ev sahibi ekip, Napoli kentindeki Alcott Arena'da yapılan karşılaşmanın ilk çeyreğini 29-20, ilk yarısını ise 53-42 önde bitirdi.

Son periyodun ardından da 7 sayı (73-66) geride olan Bursa ekibi, bitime 3,5 dakika kala 89-82 öne geçti ancak maçın 93-93'lük skorla uzatmaya gitmesine engel olamadı.

Napoli Basketbol, uzatma sonunda maçı 105-101 kazandı.

TOFAŞ'ta 32 sayıyla oynayan Jones, sahanın en skoreri oldu.

Bu sonuçla TOFAŞ gruptaki ilk mağlubiyetini yaşadı, Napoli Basketbol ise 4'te 4 yaptı.

Kaynak: AA
SSC NapoliBasketbolTofaşSporSon Dakika

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SON DAKİKA: TOFAŞ, Napoli'ye uzatmada 105-101 yenilerek gruptaki ilk mağlubiyetini aldı - Son Dakika
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