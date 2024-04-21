TOFAŞ, Pınar Karşıyaka\'yı 111-91 yendi

Salon: TOFAŞ
Hakemler: Mehmet Şahin, Altuğ Köselerli, Yiğit Gönültaş
TOFAŞ: Özgür Cengiz 4, Winston 29, Homesley 27, Batın Tuna, Tolga Geçim 15, Ege Demir 4, O'Brien 7, Sakic 2, Wiley 20, Mustafa Kurtuldum 3
Pınar Karşıyaka: Jaylon Brown 10, McCollum 38, Furkan Haltalı 5, Hakan Sayılı, Thomas Akyazılı, Deniz Kılıçlı 6, Martin 4, Vittorio Brown 18, Mert Celep 2, Kenan Sipahi 8
1. Periyot: 22-21
Devre: 54-46
3. Periyot: 82-73
5 faulle çıkan: 34.01 Furkan Haltalı (Pınar Karşıyaka)
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında TOFAŞ, konuk ettiği Pınar Karşıyaka'yı 111-91 yendi.
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Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi final serisinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 yenerek şampiyon oldu. Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off final serisinde Eczacıbaşı'nı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Opet, seriyi 3-2 kazanarak şampiyonluk ipini göğüsledi. Fenerbahçe 25, 18, 25-22 ve 27-25'lik setlerle seriyi 3-2'ye getirerek kupaya uzandı. Fenerbahçe Opet böylelikle Sultanlar Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyonluğu elde etti.
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