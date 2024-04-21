TOFAŞ, Pınar Karşıyaka'yı 111-91 yendi - Son Dakika
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TOFAŞ, Pınar Karşıyaka'yı 111-91 yendi

TOFAŞ, Pınar Karşıyaka\'yı 111-91 yendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında TOFAŞ, evinde konuk ettiği Pınar Karşıyaka'yı 111-91 skorla mağlup etti. TOFAŞ'ın en skorer oyuncuları Winston (29 sayı) ve Homesley (27 sayı) olurken, Pınar Karşıyaka'da McCollum (38 sayı) en çok sayı atan isim oldu.

21.04.2024 20:53
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Salon: TOFAŞ

Hakemler: Mehmet Şahin, Altuğ Köselerli, Yiğit Gönültaş

TOFAŞ: Özgür Cengiz 4, Winston 29, Homesley 27, Batın Tuna, Tolga Geçim 15, Ege Demir 4, O'Brien 7, Sakic 2, Wiley 20, Mustafa Kurtuldum 3

Pınar Karşıyaka: Jaylon Brown 10, McCollum 38, Furkan Haltalı 5, Hakan Sayılı, Thomas Akyazılı, Deniz Kılıçlı 6, Martin 4, Vittorio Brown 18, Mert Celep 2, Kenan Sipahi 8

1. Periyot: 22-21

Devre: 54-46

3. Periyot: 82-73

5 faulle çıkan: 34.01 Furkan Haltalı (Pınar Karşıyaka)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında TOFAŞ, konuk ettiği Pınar Karşıyaka'yı 111-91 yendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TOFAŞ, Pınar Karşıyaka'yı 111-91 yendi - Son Dakika

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