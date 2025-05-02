TOFAŞ Play-off İçin Saha Avantajı Peşinde

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde dördüncü sırada bulunan TOFAŞ, play-off'a saha avantajıyla girmeyi hedefliyor.

Süper Lig'de iyi bir sezon geçiren TOFAŞ, bitime 3 hafta kala kritik maçlara çıkıyor.

Ligin 28. haftasında Bahçeşehir Koleji ile yarın sahasında karşılaşacak Bursa ekibi, bu maçı 8 sayı farkla kazanması halinde ilk dörtteki yerini garantileyecek ve play-off için saha avantajı elde edecek.

Aldığı 17 galibiyetle 4. sırada bulunan TOFAŞ, bu hafta karşılaşacağı rakibinin sadece bir galibiyet üstünde yer alıyor.

Başantrenör Ene: "Potansiyeli olan takımız"

TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, AA muhabirine, kulübün maddi ve idari sisteminin yıllardır iyi çalıştığını söyledi.

Belli bütçelerle kadroların kurulduğunu ve altyapıya önem veren bir sistemin var olduğunu belirten Ene, "Taraftarımızın takımın iyi olmasıyla ilgili beklentilerine göre ve kulübün sistemine uygun bir takım kurduk." dedi.

Ene, kurulan mütevazı kadroyla iyi sonuçlar elde edildiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Takımların çıkışları oluyor, düşüşleri de oluyor. Sezonu iyi bir noktada tamamlamak önemli. Antrenmanlarda oyuncularımızın sezonu iyi bitirme noktasındaki gayretini görüyoruz. İnşallah bunu sonuca da yansıtacağız. Potansiyeli olan bir takımız. Geldiğimiz noktada her maç iyi rakiplere karşı oynayacağız. Her şeyi yapabilecek bir kadroya sahibiz. Birbiriyle oynamaktan keyif alan bir ekibiz. Bunu iyi değerlendirmemiz lazım."

"Yenemeyeceğiz takım yok"

Ene, bu hafta iyi bir rakiple kritik bir karşılaşmaya çıkacaklarını dile getirdi.

Zorlu bir maça çıkacaklarını ve iyi hazırlandıklarını ifade eden Ene, şöyle konuştu:

"Kazanmak istiyoruz. Saha avantajını play-off'ta almak önemli. Ne olursa olsun birbirine denk iki takım. Maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Sağlıklı ve enerjimiz yerinde olduğunda yenemeyeceğimiz takım yok."

Başantrenör Ene, hiçbir rakipten çekinmediklerini sözlerine ekledi.