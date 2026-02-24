TOFAŞ'ta Yeni Başantrenör Murat Hüseyin Yılmaz - Son Dakika
TOFAŞ'ta Yeni Başantrenör Murat Hüseyin Yılmaz

TOFAŞ\'ta Yeni Başantrenör Murat Hüseyin Yılmaz
24.02.2026 12:59
TOFAŞ, başantrenör Emil Rajkovic ile yollarını ayırdı, Murat Hüseyin Yılmaz'ı göreve getirdi.

BASKETBOL Süper Lig ekiplerinden TOFAŞ, Emil Rajkovic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıktan sonra başantrenör görevine Murat Hüseyin Yılmaz'ı getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Basketbol A Takımımızda Baş Antrenörlük görevine, kulübümüzde 7 yıl oyuncu ve toplamda 18 yıl antrenörlük görevinde bulunan koçumuz Murat Hüseyin Yılmaz getirildi. 1980, Bursa doğumlu olan Murat Hüseyin Yılmaz, uzun yıllardır kulübümüz bünyesinde çeşitli görevler üstlenmiş, A Takım teknik kadrolarımızda değerli katkılar sunmuştur. Kulübümüzün iç yapılanmasından gelen ve kulüp kültürümüzü iyi tanıyan koçumuz Murat Hüseyin Yılmaz, bu yeni sorumlulukla takımımızın başında yer alacaktır. Koçumuz Murat Hüseyin Yılmaz'a yeni görevinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

MURAT HÜSEYİN YILMAZ KİMDİR?

1980 Bursa doğumlu Murat Hüseyin Yılmaz, 7 yıl TOFAŞ forması giydikten sonra antrenörlüğe yine TOFAŞ altyapısında başladı. OYAK Renault ve Mersin Basket'te görev yaptıktan sonra 2012'de yeniden TOFAŞ'a katıldı. 14 sezon boyunca TOFAŞ A Takımı'nda yardımcı antrenörlük ve scoutluk yapan Yılmaz, birçok başantrenörle çalıştı. 2020-2022 yıllarında A Milli Basketbol Takımı'nda da yardımcı antrenör olarak görev aldı. 2025-2026 sezonu öncesi 1'inci Yardımcı Antrenör olan Yılmaz, Emil Rajkovic ile yolların ayrılmasının ardından TOFAŞ'ta başantrenörlük görevini üstlendi.

Kaynak: DHA

