TOHM Sporcusu Kıyasettin Kara, Türkiye\'yi Okul Sporları Dünya Kros Şampiyonası\'nda Temsil Edecek

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Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcusu Kıyasettin Kara, Isparta'da yapılan Okul Sporları Türkiye Kros Şampiyonası'nda Genç Erkekler A Kategorisi'nde şampiyon olarak Türkiye'yi Kenya 'da yapılacak olan Okul Sporları Dünya Kros Şampiyonası'nda temsil etme hakkı elde etti.

Isparta'da yapılan Okul Sporları Türkiye Kros Şampiyonası'nda Kayseri TOHM sporcusu Kıyasettin Kara Genç Erkekler A Kategorisinde şampiyon oldu. Kara, bu başarısı ile Kenya 'da düzenlenecek olan Okul Sporları Dünya Kros Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı elde etti.

Öte yandan, Isparta'da yapılan şampiyonada Kayserili sporcular Döndü Kübra Boyraz Genç Kızlar A Kategorisinde üçüncü, Elanur Şen Genç Kızlar A Kategorisinde üçüncü, Zekeriya Bosuguy Genç Erkekler B Kategorisinde ikinci oldu. - KAYSERİ