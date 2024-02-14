TOHM Sporcusu Kıyasettin Kara, Türkiye'yi Okul Sporları Dünya Kros Şampiyonası'nda Temsil Edecek - Son Dakika
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TOHM Sporcusu Kıyasettin Kara, Türkiye'yi Okul Sporları Dünya Kros Şampiyonası'nda Temsil Edecek

TOHM Sporcusu Kıyasettin Kara, Türkiye\'yi Okul Sporları Dünya Kros Şampiyonası\'nda Temsil Edecek

Isparta'da düzenlenen Okul Sporları Türkiye Kros Şampiyonası'nda Genç Erkekler A Kategorisi'nde şampiyon olan TOHM sporcusu Kıyasettin Kara, Türkiye'yi Kenya'da yapılacak olan Okul Sporları Dünya Kros Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazandı. Aynı şampiyonada Kayserili sporcular Döndü Kübra Boyraz, Elanur Şen ve Zekeriya Bosuguy da başarılı performanslarıyla dikkat çekti.

14.02.2024 14:31
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Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcusu Kıyasettin Kara, Isparta'da yapılan Okul Sporları Türkiye Kros Şampiyonası'nda Genç Erkekler A Kategorisi'nde şampiyon olarak Türkiye'yi Kenya 'da yapılacak olan Okul Sporları Dünya Kros Şampiyonası'nda temsil etme hakkı elde etti.

Isparta'da yapılan Okul Sporları Türkiye Kros Şampiyonası'nda Kayseri TOHM sporcusu Kıyasettin Kara Genç Erkekler A Kategorisinde şampiyon oldu. Kara, bu başarısı ile Kenya 'da düzenlenecek olan Okul Sporları Dünya Kros Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı elde etti.

Öte yandan, Isparta'da yapılan şampiyonada Kayserili sporcular Döndü Kübra Boyraz Genç Kızlar A Kategorisinde üçüncü, Elanur Şen Genç Kızlar A Kategorisinde üçüncü, Zekeriya Bosuguy Genç Erkekler B Kategorisinde ikinci oldu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor TOHM Sporcusu Kıyasettin Kara, Türkiye'yi Okul Sporları Dünya Kros Şampiyonası'nda Temsil Edecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: TOHM Sporcusu Kıyasettin Kara, Türkiye'yi Okul Sporları Dünya Kros Şampiyonası'nda Temsil Edecek - Son Dakika
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