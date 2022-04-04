Tokat Belediye Plevne Başantrenörü Altan'dan sezon değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Tokat Belediye Plevne'nin başantrenörü İlker Altan, sezon sonunda elde ettikleri sırayı başarılı bir sonuç olarak gördüğünü söyledi.

Tokat ekibi, 2021-2022 voleybol sezonunda ligde topladığı 28 puanla 10. sırada yer aldı.

Başantrenör İlker Altan, AA muhabirine, sezonu değerlendirirken transferlerden başlamak gerektiğini kaydetti.

Genç oyunculardan kurulu bir kadro oluşturmaya çalıştıklarını dile getiren Altan, "İlerleyen yıllarda milli takımımıza hizmet edebilecek potansiyelde gördüğümüz oyuncuları seçmeye çalıştık. Bunların yanına da 2 yabancı oyuncu ekleyerek takımımızı oluşturduk. Sezon öncesi on haftalık bir hazırlık periyodu geçirdik. Bu hazırlık sürecinin yaklaşık bir buçuk ayı boyunca milli takımda olduğum için çalışmaları yardımcı antrenörlerimiz yürüttü. Üç hazırlık maçında kendimizi test etme imkanı bulduk ama bu maçlarda ve ligin başında henüz hazır olmadığımızı gördük." diye konuştu.

Lig başladığında tribünlerin de desteğiyle oyuncularının öz güven kazandığını anlatan Altan, şöyle devam etti:

"Kritik karşılaşmalarda önemli performanslar sergilediler. Kaybettiğimiz maçların ardından da her zaman daha iyisi için çalıştık. Ligin ilk yarısında takım olarak inişli çıkışlı bir oyunumuz vardı. Devre arasını çok iyi değerlendirdik. Antrenmanların temposunu artırdık ve ikinci yarıda daha hazır ve nasıl maç kazanabileceğini bilen bir takım haline geldik. Deplasmandaki Fenerbahçe galibiyeti ile yukarıya doğru önemli bir ivme yakalamıştık. Bu dönemde oyuncumuz Renee Teppan'a teklif gelmesi ve onu kaybetmiş olmamıza rağmen bu ivmeyi kaybetmedik. Özellikle iç sahadaki Altekma, Afyon Belediye Yüntaş, Spor Toto, Ziraat Bankkart ve Kızıltepe maçlarında takım halinde konsantre olmuş ve iyi voleybol oynayan bir ekip gibi hissettiğimizi ve hissettirdiğimizi söyleyebilirim."

Sezon içinde zorluklar ve sorunlar da yaşadıklarına işaret eden Altan, "Antrenman programlaması yapabilmek adına büyük zorluklar yaşadık. Çalışabilecek salon bulamadığımız dönemler oldu. Uzak deplasmanlara giderken uzun otobüs yolculukları yapmak zorunda kaldık. Bu nedenle oyuncularımızın rejenerasyon süreleri uzadı. İkinci yarıda kadromuza katılan oyuncumuz Wendt'ten yeteri kadar katkı alamadık. Bunlara rağmen her zaman elimizden gelenin en iyisini yapmaya odaklandık." değerlendirmesinde bulundu.

Ligde kalmak ve genç oyuncuları geliştirmek hedefiyle çıktıkları yolda normal sezonun son iki haftasına geldiklerinde hala ilk sekiz içinde yer alma şansları olduğunu hatırlatan Altan, "Ligin en düşük yaş ortalamasına sahip oyuncu grubuyduk. Yine bunun gibi ligin en düşük bütçeli takımlarından da biriydik. Sezon sonunda elde ettiğimiz sırayı başarılı bir sonuç olarak görüyorum. Ligi tamamladığımız noktadan ötürü gayet memnunuz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.