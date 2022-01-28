Tokat Belediye Plevne, Halkbank karşısında galibiyet hedefliyor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Tokat Belediye Plevne'de gözler Halkbank maçına çevrildi.

Tokat temsilcisi, ligin 17. haftasında yarın lider Halkbank'ı Ali Yücel Spor Salonu'nda konuk edecek ve müsabaka saat 15.30'da başlayacak

Başantrenörü İlker Altan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Halkbank müsabakası öncesi takımda morallerin yerinde olduğunu söyledi.

Geride kalan hafta Fenerbahçe HDI Sigorta deplasmanında alınan 3 puanın takıma olumlu yansıdığını dile getiren Altan, "Takımızda hava çok iyi. Oyuncularım antrenmanlarda çok iyi performans gösteriyor." dedi.

Halkbank maçına da iyi hazırlandıklarını anlatan Altan, şunları kaydetti:

"Maça günde iki antrenman yaparak hazırlandık. Yarın sahamızda lig liderini ağırlayacağız. Halkbank ligde henüz mağlup olmadı. Çok iyi bir takımla karşılaşacağız ama Fenerbahçe HDI Sigorta maçıyla iyi oyunumuzu galibiyetle sonuçlandırma konusundaki sorunumuzu aşmış olduk. Yine çok iyi hazırlanacağız. Taraftar desteğiyle tüm enerjimizi sahaya yansıtacağız ve hata sayımızı minimuma indirerek iyi voleybol oynamaya çalışacağız."