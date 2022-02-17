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Tokat Belediye Plevne, Spor Toto karşısında galibiyeti hedefliyor - Son Dakika

Tokat Belediye Plevne, Spor Toto karşısında galibiyeti hedefliyor

17.02.2022 11:10
Tokat Belediye Plevne, Spor Toto karşısında galibiyeti hedefliyor

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Tokat Belediye Plevne Kulübünün Voleybol Şube Sorumlusu Mehmet Elibol, hafta sonu yapacakları Spor Toto maçını kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Tokat Belediye Plevne Kulübünün Voleybol Şube Sorumlusu Mehmet Elibol, hafta sonu yapacakları Spor Toto maçını kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

Elibol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş karşısında aldıkları galibiyetin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bu galibiyetin büyük önem taşıdığını dile getiren Elibol, "Maça gelerek takımlarını destekleyen taraflarımıza çok teşekkür ediyorum. Başta hocamız olmak üzere bütün takımı tebrik ediyorum." dedi.

Elibol, bu hafta sonu sahalarında Spor Toto ile karşılaşacaklarına işaret ederek, "Bu maç da bizim için çok önemli. Ligde kalma adına maçtan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Takımımıza güveniyoruz. Maça sıkı hazırlanıyoruz. Oyuncularımızın antrenmanlarda gösterdiği performanstan memnunuz. Cumartesi günü maça bütün taraftarlarımızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Spor Toto, voleybol, Sigorta, Tokat, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Tokat Belediye Plevne, Spor Toto karşısında galibiyeti hedefliyor - Son Dakika Spor


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