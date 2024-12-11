Tokat'ta bir yapının inşaat temelindeki toprak kayması nedeniyle çevredeki 5 ev boşaltıldı .
Semerkant Mahallesi Süreyya Hoca Sokak'ta inşaat halindeki bir yapının temelinde akşam saatlerinde toprak kayması yaşandı.
Vatandaşlar ekiplere haber verdi.
AFAD, Tokat Belediyesi ve polis ekipleri olay yerinde çalışma yaptı.
İnşaatın yakınında bulunan 5 ev ekiplerce boşaltıldı.
Polis ekipleri sokağı trafiğe kapattı ve temel çevresini güvenlik şeridine aldı.
Son Dakika › Spor › Tokat'ta Toprak Kayması: 5 Ev Boşaltıldı - Son Dakika
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