Tokat'ta Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışmaları Sonuçlandı - Son Dakika
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Tokat'ta Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışmaları Sonuçlandı

Tokat\'ta Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışmaları Sonuçlandı

Merhum Vali Recep Yazıcıoğlu anısına düzenlenen Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışmaları'nda kazananlar belli oldu. Topçam Yayladalı bölgesinde gerçekleştirilen yarışmalara 110 sporcu katıldı.

22.07.2024 15:41  Güncelleme: 15:45
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Merhum Vali Recep Yazıcıoğlu anısına Tokat'ın Topçam Yayladalı bölgesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışmaları'nda kupalar sahiplerini buldu.

Merhum Vali Recep Yazıcıoğlu anısına, Tokat Belediyesi tarafından düzenlenen XC Open Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışmaları, 15-21 Temmuz 2024 tarihleri arasında Topçam Yayladalı bölgesinde gerçekleştirildi. Yarışmalara 25'i yabancı olmak üzere toplam 110 sporcu katıldı. Kanal Tokat etkinlik alanında düzenlenen ödül töreninde, dereceye giren takım ve sporcuların madalya ve kupaları, Tokat Vali Vekili Osman Sarı, Tokat Belediye Başkan Vekili Haydar Alpat, Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eger, Tokat İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevdet Altıntaş, Tokat Kent Konseyi Başkanı Dr. Selim Çakar ve MHP Belediye Meclis Üyesi Fuat İşeri tarafından takdim edildi. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Tokat'ta Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışmaları Sonuçlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışmaları Sonuçlandı - Son Dakika
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