Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, tatil için bulunduğu Tokyo’da Türk taraftarlarla karşılaştı.
Tokyo’da gezen Türk çift, karşılarında Mauro Icardi’yi görünce büyük şaşkınlık yaşadı. O anlarda çiftin, “Oha Icardi. Şaka gibi vallahi” sözleri dikkat çekti.
Şaşkınlığın ardından Mauro Icardi ile sohbet eden çift, Arjantinli yıldızla birlikte fotoğraf da çektirdi. Icardi’nin samimi tavırları dikkat çekti.
Sezonun sona ermesinin ardından Mauro Icardi’nin yurt dışında tatiline devam ettiği öğrenildi. Tokyo’daki karşılaşma futbolseverlerin ilgisini çekti.
Son Dakika › Spor › Tokyo’da gezen Türk çift Icardi ile karşılaştı: Oha Icardi, şaka gibi vallahi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?