Tolcay Ciğerci: "Ağabeyim gol yedirmemeye ben ise gol attırmaya çalışıyorum" - Son Dakika
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Tolcay Ciğerci: "Ağabeyim gol yedirmemeye ben ise gol attırmaya çalışıyorum"

23.02.2022 14:07
Tolcay Ciğerci: "Ağabeyim gol yedirmemeye ben ise gol attırmaya çalışıyorum"

SAMSUN (İHA) – Samsunpor'un gurbetçi futbolcusu Tolcay Ciğerci, Başakşehir'de forma giyen ağabeyi Tolga Ciğerci'nin aksine daha ofansif bir futbolcu olduğunu söyledi.

SAMSUN (İHA) – Samsunpor'un gurbetçi futbolcusu Tolcay Ciğerci, Başakşehir'de forma giyen ağabeyi Tolga Ciğerci'nin aksine daha ofansif bir futbolcu olduğunu söyledi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor'un devre arasında kadrosuna kattığı Tolcay Ciğerci, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) özel açıklamalarda bulundu. Yıllardır Süper Lig'de oynayan ağabeyi Tolga Ciğerci ile kendi futbol yeteneklerini karşılaştıran Tolcay Ciğerci, Samsunspor ve kariyer hedefleri ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

"Tolga gol yedirmemeye ben ise atmaya uğraşıyorum"

Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir gibi takımlarda forma giyen ağabeyi Tolga Ciğerci ile kendi futbol yeteneklerini karşılaştıran Tolcay Ciğerci, "5 yaşında futbol oynamaya başladım. Kısa süre önce 27 yaşıma girdim. İlk kez Türkiye'ye geldim. İnşallah her şey güzel olacak. Her gün ağabeyim Tolga Ciğerci ile görüşüyorum. O yüzden Samsun'a gelmeden önce ağabeyimi arayıp özel olarak konuşmadım. Annem ve babamla 'nasıl olacak' diye konuştuk. Çünkü ilk kez başka bir yere gitmek farklı oluyor. Yaşım ve futbol bilgime güvenerek buraya geldim. Ağabeyim Tolga Ciğerci biraz daha defansif oynuyor. Ben ise öne doğru gitmeyi seviyorum. Ben gol atmayı severken ağabeyim ise gol yedirmemeye çalışıyor" dedi.

"Kalitemi sahaya yansıtıp, takıma katkı vermek istiyorum"

Samsunspor'a Süper Lig yolunda katkı sağlamak istediğini vurgulayan Tolcay Ciğerci, "Takım olarak hedefimiz belli. Hedef belli diye transferler de yapıldı. Kulübümüz kalitemi biliyor. Ben de kalitem doğrultusunda takımıma katkı vermek istiyorum. Samsunspor'u çok pozitif gördüm. Takım arkadaşlarım beni çok iyi karşıladılar. Ben de buraya iyi ayak uydurdum. Atmosfer olarak şu anda çok iyiyiz. Son maçtan güzel bir galibiyet aldık ve inşallah maç maç hep böyle devam ederiz. Takım olarak da çok iyi çalışıyoruz, kendim de bireysel olarak çok çalışıyorum. İnşallah kalitemi takıma verebilirim yeteneklerimi sahada gösteririm" diye konuştu.

Tolcay Ciğerci şu ana kadar Samsunspor forması ile 3 kez sahaya çıktı. - SAMSUN

Tolcay Ciğerci: Ağabeyim gol yedirmemeye ben ise gol attırmaya çalışıyorum

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Tolga Ciğerci, Başakşehir, Samsunspor, Samsun, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Tolcay Ciğerci: 'Ağabeyim gol yedirmemeye ben ise gol attırmaya çalışıyorum' - Son Dakika


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