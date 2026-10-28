Toledo'daki tren kazası nedeniyle İspanya Kral Kupası'nda bugünkü 24 maç ertelendi

İspanya Kral Kupası'nda bugün oynanması planlanan 24 karşılaşma, Toledo kenti yakınlarında meydana gelen tren kazası nedeniyle ertelendi.

İspanya Futbol Federasyonunun açıklamasında, ülkede sabah erken saatlerde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenler için duyulan saygı ve dayanışmanın bir göstergesi olarak bugün oynanması planlanan İspanya Kral Kupası ilk turundaki 24 karşılaşmanın ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, ertelenen maçların oynanacağı tarih ve saatlerin sonradan duyurulacağı ifade edildi.