Tolga Ciğerci Beşiktaş yolcusu - Son Dakika
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Tolga Ciğerci Beşiktaş yolcusu

21.05.2022 10:16

Tolga Ciğerci rotasını bir kez daha Süper Lig devlerine kırıyor. Daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe forması giyen deneyimli futbolcu, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi. Tolga Ciğerci'nin maaş yükünün hafif olması Siyah-Beyazlıların transfere sıcak bakmasına sebep oldu.

Süper Lig'de önceki sezonlarda Fenerbahçe ve Galatasaray forması giyen Tolga Ciğerci, Beşiktaş'a önerildi. Beşiktaş'ın bonservisi elinde olan oyuncuyu kadrosuna katması muhtemel gözüküyor.

BEŞİKTAŞ DA YILDIZ OYUNCUYU İSTİYOR

Kariyerine büyük bir takımda devam etmek isteyen yıldız oyuncu, Beşiktaş ile anlaşmak için maaşından ödün vermeye hazır. Beşiktaş'ın da makul bir ücretle Tolga Ciğerci'yi kadrosunda görmek istediği biliniyor.

ORTA SAHAYA TOLGA CİĞERCİ TAKVİYESİ

Atiba ile yabancı kontenjanının durumuna göre sözleşme imzalayacak olan Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup ve Mehmet Topal ile yolları ayıracağından dolayı, orta sahaya Tolga Ciğerci ile takviye yapmayı düşünüyor.

İSTİKRARLI BİR SEZON GEÇİRDİ

Tolga Ciğerci bu sezon Başakşehir'de tüm kulvarlarda 31 karşılaşmaya çıkarken, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi. 7 sarı kart gören 30 yaşındaki futbolcunun transferi önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

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Son Dakika Spor Tolga Ciğerci Beşiktaş yolcusu - Son Dakika


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