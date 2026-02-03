Geri döndü! Tolga Ciğerci'nin yeni takımı şaşırttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Geri döndü! Tolga Ciğerci'nin yeni takımı şaşırttı

Geri döndü! Tolga Ciğerci\'nin yeni takımı şaşırttı
03.02.2026 23:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray'ın formasını giyen Tolga Ciğerci, Almanya 3. Lig ekiplerinden Energie Cottbus'a transfer oldu. Deneyimli oyuncu, 3 yıl aradan sonra Almanya'ya geri döndü.

Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray başta olmak üzere birçok takımda forma giyme başarısı gösteren 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci, sürpriz bir transfere imza attı.

ALMANYA 3. LİG'E GİTTİ

Temmuz ayından bu yana kulüpsüz olan Tolga Ciğerci, transfer döneminin kapanmasına saatler kala Almanya 3. Lig ekibi Energie Cottbus ile sözleşme imzaladı. Deneyimli orta saha oyuncusu, Alman kulübü ile 6 aylığına el sıkıştı.

3 YIL SONRA ALMANYA'YA GERİ DÖNDÜ

2023 yılında Hertha Berlin forması giyen Tolga Ciğerci, bu transferle birlikte 3 yıl aradan sonra Almanya'ya geri döndü.

KARİYER VE PERFORMANSI

Wolfsburg altyapısından yetişen Tolga Ciğerci, daha sonrasında formasını giydiği Borussia Mönchengladbach formasıyla adından söz ettirmişti. Kariyerinde toplam 374 maça çıkan Ciğerci, 40 gol ve 24 asistlik performans sergiledi.

Tolga Ciğerci, Galatasaray, Fenerbahçe, Almanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Geri döndü! Tolga Ciğerci'nin yeni takımı şaşırttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper model, dünyanın konuştuğu sapığın kankası çıktı Süper model, dünyanın konuştuğu sapığın kankası çıktı
Altında ibre tersine döndü Altında ibre tersine döndü
İstanbul merkezli 22 ilde MLKP operasyonu 96 şüpheli yakalandı İstanbul merkezli 22 ilde MLKP operasyonu! 96 şüpheli yakalandı
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
Kız grubundan kan donduran zorbalık İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular Kız grubundan kan donduran zorbalık! İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
Barış Akarsu’nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt

22:41
Ünlü şarkıcı İrem Derici sonunda nişanlandı
Ünlü şarkıcı İrem Derici sonunda nişanlandı
22:23
Libya basını: Muammer Kaddafi’nin büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü
Libya basını: Muammer Kaddafi'nin büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü
21:50
Saatlerce ameliyatta kalan Ufuk Özkan’dan haber var
Saatlerce ameliyatta kalan Ufuk Özkan'dan haber var
21:35
Norveç monarşinin devamını seçti
Norveç monarşinin devamını seçti
21:23
Beyaz Saray: İran İHA’sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik
Beyaz Saray: İran İHA'sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik
20:11
Savaş an meselesi ABD ordusu, İran’a ait İHA’yı düşürdü
Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 23:31:46. #7.11#
SON DAKİKA: Geri döndü! Tolga Ciğerci'nin yeni takımı şaşırttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.